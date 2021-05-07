 Отреставрированные Митридатские лестницы в Керчи не откроют ко Дню Победы

Ориентировочная «новая дата» открытия – 12 июня.

Как сообщили в администрации Керчи, с целью недопущения распространения COVID-19 перенесены массовые мероприятия, на которых «невозможно контролировать требования Роспотребнадзора, а именно сократить количество участников и соблюсти социальную дистанцию». На более благоприятный эпидпериод перенесены: факельное шествие, открытие Митридатских лестниц, выступление на пл. им. Ленина Сергея Бобунца с программой «Лучшие песни и хиты группы «Смысловые Галлюцинации». Таким образом, запланированное на 8 мая торжественное открытие Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи не состоится. Ориентировочно, мероприятие перенесено на 12 июня.

История реставрации Митридатских лесниц – сложная. Решение о реставрации объекта культурного наследия было принято в 2017 году, когда все объекты были объединены в единое комплексное мероприятие «Гора Митридат» и включены в реставрационную программу в новом формате. Так исполнялось поручение Президента РФ Владимира Путина, данное в 2014 году. В марте 2018 года Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что работы будут завершены в 2019 году, однако этого не произошло. В итоге было принято решение о замене подрядчика, в сентябре 2019 года к работам приступила новая организация. Согласно плану, реконструкция должна быть закончена в июне 2021 года, однако подрядчик сработал с опережением графика. Открыть объект хотели ко Дню Победы. Министр культуры Крыма Арина Новосельская говорила, что открытие Митридатских лестниц запланировано на 8 мая, а реконструкция прилегающих территорий завершится в течение месяца.

Отметим, что на реконструкцию Митридатских лестниц потратили почти 700 миллионов рублей. Лестницы насчитывают 432 ступени (при проектировании и сооружении она состояла из 214 ступеней). На четырех ярусах лестниц произведён полный комплекс работ: демонтаж, мощение площадок, реставрация и воссоздание стен, усиление конструкций, воссозданы настенные таблицы и декоративные детали (грифоны, вазоны, балясины, поручни, накрывные плиты), выполнены работы по электроосвещению и декоративной подсветке. Также проводились археологические раскопки, идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Фото: rk.gov.ru.