Пакистанская делегация прибыла с рабочим визитом в Крым

Делегация из Пакистана прибыла с трехдневным рабочим визитом в Крым, передает корреспондент РИА Новости Крым. В ее составе — президент партии «Авами Пакистан» Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр «Пуштун» Мухаммад Навид.
В рамках визита они познакомятся с культурными и историческими объектами полуострова, а также встретятся с властями республики. Сегодня иностранные гости посещают музей Пушкина в Гурзуфе. Далее по плану — экскурсия в Ливадийский дворец.
Также запланированы встречи со студентами, посещение Соборной мечети и других культовых объектов.
источник: РИА Новости Крым
