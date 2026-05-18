Пакистанская делегация прибыла с рабочим визитом в Крым

источник фото: © РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 18.05.2026

Делегация из Пакистана прибыла с трехдневным рабочим визитом в Крым, передает корреспондент РИА Новости Крым. В ее составе — президент партии «Авами Пакистан» Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр «Пуштун» Мухаммад Навид.

В рамках визита они познакомятся с культурными и историческими объектами полуострова, а также встретятся с властями республики. Сегодня иностранные гости посещают музей Пушкина в Гурзуфе. Далее по плану — экскурсия в Ливадийский дворец.

Также запланированы встречи со студентами, посещение Соборной мечети и других культовых объектов.

источник: РИА Новости Крым 

