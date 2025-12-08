Прямо сейчас:
В Севастополе приедет Театр кукол Образцова
08.12.2025

Знаменитый московский кукольный театр выступит в Новом Херсонесе со своими лучшими рождественскими постановками. Это спектакли, признанные одними из самых красивых в современном театре кукол.

13 января (в 13.00 и 16.00) юным зрителям покажут спектакль «Снеговик», ставший лауреатом премии «Золотая Маска». Он поставлен по сказке Андерсена. Сценографию придумала художница Евгения Шахотько. Она заполнила сцену снежными домиками с теплым светом, мельницей, ратушей, деревьями, птицами и мягким сиянием зимнего утра. Оказавшийся в такой обстановке главный герой Снеговик впервые узнает о существовании любви. Эту очень чистая и светлую историю покажут накануне Старого Нового года.

Второй спектакль театра Образцова — «Звезда по пути в Вифлеем» — покажут 14 января в 12:00 и 14:00. Постановка вошла в лонг‑лист премии «Золотая Маска».

Молодые артисты Максим Кустов и Екатерина Малетина создадут современный рождественский вертеп. Они расскажут зрителям о чуде Рождества, произошедшем в ту священную ночь.

Кроме того, севастопольцев 7 и 8 января в 11.00 и 15.00 ждут на мастер-классах по кукловождению «Кукольная жизнь» под руководством режиссера и педагога Ольги Шестериковой.

источник: «Севастопольская газета»

