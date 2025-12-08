В Севастополе приедет Театр кукол Образцова

Второй спектакль театра Образцова — «Звезда по пути в Вифлеем» — покажут 14 января в 12:00 и 14:00. Постановка вошла в лонг‑лист премии «Золотая Маска».

Молодые артисты Максим Кустов и Екатерина Малетина создадут современный рождественский вертеп. Они расскажут зрителям о чуде Рождества, произошедшем в ту священную ночь.

Кроме того, севастопольцев 7 и 8 января в 11.00 и 15.00 ждут на мастер-классах по кукловождению «Кукольная жизнь» под руководством режиссера и педагога Ольги Шестериковой.

источник: «Севастопольская газета»