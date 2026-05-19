В Крыму гостит сенаторская делегация из Пакистана

С ознакомительным визитом в республику прибыли сенатор Исламской Республики Пакистан, президент Народной национальной партии («Авами Пакистан») и руководитель группы парламентской дружбы Сената Пакистана с Россией Аймал Вали Хан с помощником Сайдом Абидом Шахом, сенатор Исламской Республики Пакистан Умар Фарук, директор АНО «Пуштунский культурный и деловой центр «Пуштун» Мухаммад Навид.

В приветственном слове Сергей Аксёнов выразил признательность делегатам за найденную возможность посетить Крым, несмотря на сложности, с которыми иностранные гости могут столкнуться со стороны Украины и ее западных сателлитов.

Очень ценно то, что вы лично сможете убедиться в сплоченности нашей большой России. Увидеть, как живут и трудятся в мире и согласии наши граждане – люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Узнаете, насколько успешно развивается наша совместная деятельность с государствами исламского мира. Политика многополярного мира, которую ведет наш Президент, способствует укреплению дружеских взаимоотношений со странами, которые относятся к нам с уважением, к которым с уважением относимся мы. Речь в том числе идет, конечно, и о Пакистане. Уверен, что ваш визит в Крым сможет придать новый импульс развитию двустороннего сотрудничества по самым разным направлениям, – сказал Глава республики, акцентировав готовность органов власти оказать все необходимое содействие.

Сергей Аксёнов поблагодарил гостей за приглашение посетить Пакистан с ответным визитом при удобной возможности.

Владимир Константинов также поприветствовал пакистанских гостей и рассказал о работе крымского парламента, о ключевых целях и задачах депутатского корпуса, направленных на постоянный рост комфорта жизни населения.

Участники встречи обсудили перспективные вопросы взаимодействия в сферах образования, культуры, предпринимательства и других.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым