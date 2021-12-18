Палубная авиация кораблей Черноморского флота выполнила полеты в Средиземном море

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провели ряд совместных тренировок с морской авиацией флота.

В соответствии с планом боевой подготовки летчики вертолётов Ка-27ПС, базирующихся на кораблях, провели ряд плановых тренировок в море по поиску и слежению за подводной лодкой, а также по поиску людей, оказавшихся за бортом корабля, — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, летчики во взаимодействии с экипажами отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов, а также выполнили проверку всех систем авиационных комплексов.

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