Память о блокадном Ленинграде и прием граждан. Один день депутата Заксобрания Севастополя Вячеслава Камзолова

27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, депутат Заксобрания Севастополя (партия «Единая Россия») Вячеслав Камзолов навестил ветерана Марию Степашину. Пожилая женщина – свидетель тех страшных и героических дней, она пережила блокаду города на Неве, пронесла память о годах войны чрез всю жизнь. Сегодня — делится воспоминаниями о тех трагических событиях, о тяжелом, нечеловеческом быте блокадного времени.

Вячеслав Камзолов поздравил блокадницу с годовщиной памятной даты и поблагодарил Марию Николаевну за ее мужество, отвагу и пример, который она подаёт сегодняшнему поколению. Пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Наша первоочередная задача – сохранить память о простых людях, которые навсегда останутся героями, пережившими ужасы войны. Блокадники – беспрецедентный пример мужества и стойкости. Они — живое предостережение всему миру человечеству: Берегите мир на земле, — отметил Вячеслав Камзолов.

Ветеранам сегодня так важны внимание, простые человечные слова, участие. И не только ветеранам. В этот же день депутат провел очередной прием граждан. По информации, размещенной на странице Вячеслава Камзолова в Facebook , в этот же день он провел очередной прием граждан. К депутату севастопольского парламента обратилось около 15 человек. С чем пришли севастопольцы к председателю постоянного комитета Заксобрания Севастополя по городскому хозяйству?

Так, жители села Верхнесадовое (по ул. Семеренко) возмущены плохим транспортным сообщением и неразвитой инфраструктурой. Многодетная мама обратилась за помощью: семья попала в ситуацию, когда она — уроженка Феодосии, а дети — уроженцы Севастополя. Из-за этого семья не может участвовать в социальных программах помощи многодетным семьям Крыма или Севастополя.

Уже не первый раз обращаются жители города, которые отказались от центрального отопления и установили котлы индивидуального отопления. Изначально они были «вне закона», но на сегодня этот вопрос решён. Разработан механизм узаконивания котлов автономного отопления, но остался открытым вопрос платежей за центральное отопление. Платежки граждане получают регулярно и числятся «должниками».

Инициативная группа севастопольцев предложила технологии по утилизации и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Также поднимались вопросы по благоустройству микрорайона Инженерной балки: председатель ТОС «Инженерная балка» крайне возмущен работой Департамента городского хозяйства.

На приеме поднимались и иные вопросы бытового характера. Сообщается, что все обращения граждан взяты Вячеславом Камзоловым под личный контроль. Для их решения будут подготовлены депутатские запросы и обращения.

Фото предоставлены помощником депутата.