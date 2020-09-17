Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» сократился на 21,7%

Международный аэропорт «Симферополь» в период с 1 января по 31 августа 2020 года обслужил 2,9 млн пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток уменьшился на 809 тыс. человек (21,7%), а авиатрафик — на 4 780 рейсов (17,2%) на прилет и вылет. Сокращение показателей связано с резким падением авиаперевозок из-за COVID-19 весной и в первой половине лета.

В этом году самыми популярными направлениями полетов в аэропорту Симферополь традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Из московских аэропортов в Крым и обратно перевезено 1,738 млн человек, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время рейсами между Симферополем и Санкт-Петербургом воспользовались 365 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом летний пассажиропоток на этом направлении сократился на 23,6%. Полеты между столичными аэропортами и Крымом выполняли 11 авиакомпаний, а из Санкт-Петербурга — пять авиаперевозчиков, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

В ТОП-5 самых популярных направлений этого года также вошли Екатеринбург, Новосибирск и Казань. За восемь месяцев из Екатеринбурга и обратно перевезено 126,8 тыс. человек, Новосибирска – 82,6 тыс. человек, а Казани – 45 тыс. человек. Рейсы из Екатеринбурга и Новосибирска совершали три авиакомпании, а из Казани – пять авиаперевозчиков.

В первой половине года авиаотрасль столкнулась с колоссальными трудностями, связанными с пандемией COVID-19. Резкое и масштабное сокращение пассажирских авиаперевозок затронуло и аэропорт Симферополь. Пассажиропоток второй половины лета не смог в полной мере компенсировать потери первого полугодия. Тем не менее, совместно с нашими партнерами нам удалось сохранить разветвленную маршрутную сеть полетов в Крым. Как и в прошлом году рейсы совершались по 56 направлениям. Это позволило обеспечить транспортную доступность полуострова для жителей других российских регионов и, тем самым, внести существенный вклад в восстановление крымской туристической отрасли после кризиса, вызванного пандемией, — говорит генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

