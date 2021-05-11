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Аэропорт "Симферополь" в новом терминале обслужил 15 миллионов пассажиров
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» в праздники на 68% превысил доковидные показатели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:32 11.05.2021

Международный аэропорт «Симферополь» с 1 по 10 мая обслужил 190 тыс. человек, что на 68% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

Число принятых и отправленных пассажиров на майские праздники стало рекордным для современной истории аэропорта, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта. 

Пик пассажиропотока зафиксирован 10 мая, когда аэропорт обслужил 21 377 человек за сутки. В этот же день было принято и отправлено максимальное за майские праздники количество регулярных пассажирских рейсов — 200 на прилет и вылет.

Всего в период праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 38 направлениям. В июне маршрутная сеть увеличится до 59 направлений, а число авиакомпаний – до 15.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополь на майские праздники прогнозируемо значительно вырос. Все службы своевременно подготовились к работе в таких условиях. Благодаря принятым мерам нам удалось предоставить пассажирам комфортные и безопасные условия пребывания в терминале и максимально удовлетворить повышенный спрос жителей регионов России на полеты в Крым, — отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

 

Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в праздники на 68% превысил доковидные показатели

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