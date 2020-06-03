Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» сократился на 330 тысяч человек

Международный аэропорт «Симферополь» в мае обслужил на 330 тыс. человек или 90,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В последний месяц весны аэропорт принял и отправил в общей сложности 35,9 тыс. пассажиров.

Авиакомпании в аэропорту «Симферополь» в мае отменили более 1000 рейсов. В среднем обсуживалось менее 10 самолетов в день, при этом загрузка пассажирских кресел составляла около 30-40%. Антирекорд по пассажиропотоку в аэропорту «Симферополь» в прошедший месяц зафиксирован 7 мая. В этот день за стуки было принято и отправлено в общей сложности 466 пассажиров, что в 23 раза меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» начал резко сокращаться в марте на фоне эпидемии COVID-19. В общем, с начала действия профилактических мер, пассажиропоток сократился на 627,7 тыс. человек, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

На территории международного аэропорта «Симферополь» в постоянном режиме реализуются профилактические мероприятия, направленные против заноса и распространения COVID-19. Сотрудники Роспотребнадзора производят термометрию мобильным тепловизором всех прилетающих в аэропорт «Симферополь» пассажиров на борту самолета, проводят анкетирование. Повторная потоковая термометрия прибывших организована в международной зоне прилета терминала, где находится стационарный дистанционный тепловизор. Также проводится термометрия бесконтактным способом всех посетителей при входе в пассажирский терминал аэропорта.

Согласно указу Главы Республики Крым, прибывшие, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в Республике Крым или имеющие здесь собственность, обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней. Граждане, прибывшие в Крым и не имеющие регистрации по месту жительства (пребывания) в республике или не имеющие здесь собственности, направляются в изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней для непрерывного медицинского наблюдения и обследования.

В Республике Крым введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и не медицинские маски, респираторы) необходимо использовать при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в здании терминала и на открытых площадях аэропорта. В здании пассажирского терминала также необходимо соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра от других посетителей.

Санитарная уборка помещений в аэропорту проводится в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется местам общего пользования, спецтранспорту и таким элементам как дверные ручки, перила эскалаторов, стойки регистрации и другие часто используемые поверхности. Проведено внеплановое техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования пассажирского терминала.