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Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому

Пассажиров аэропорта «Симферополь» теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 09.11.2020

В Международном аэропорту «Симферополь» открыли памятник великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Скульптурная композиция, высотой около 3,5 метров установлена на привокзальной площади возле нового пассажирского терминала.

Памятник, весом более четырех тонн, изготовлен автором скульптур «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве — народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым. Он передан в дар руководителем проекта «Аллея российской славы» Михаилом Сердюковым в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Скульптурная композиция состоит из бюста художника на постаменте. Взгляд Айвазовского обращен в сторону нового терминала, очертаниями похожего на морскую волну. В его руках палитра и кисть. Памятник изготавливался в мастерских Москвы и города Кропоткин (Краснодарский край). Работа над ним заняла около полугода.

Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому

Генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин:

Выдающийся художник, крымчанин Иван Константинович Айвазовский известен во всем мире как непревзойденный маринист. Он как никто другой мог передать красоту моря и в штиль, и в бурю. Новый терминал аэропорта выполнен в архитектурной концепции, которая делает его похожим на морскую волну, что напрямую перекликается с творчеством Айвазовского. Установленный на привокзальной площади памятник символизирует неразрывную связь аэропорта Симферополь с именем великого мариниста. Уверен, что он станет еще одним символом нового аэровокзального комплекса и будет радовать наших пассажиров и гостей. Благодарю автора проекта «Аллея российской славы» за такой великолепный подарок.

Автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков:

Хочу поблагодарить жителей Крыма, выбравших имя замечательного художника Ивана Константиновича Айвазовского для аэропорта Симферополь. Скульптор памятника Салават Александрович Щербаков создал такой образ художника-мариниста, который бы максимально удачно вписался в современную архитектурную концепцию аэропорта. Выражаю особую признательность генеральному директору аэропорта Симферополь Евгению Васильевичу Плаксину за воплощение нашей идеи в жизнь и установку его на территории аэровокзального комплекса.

 Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» Татьяна Гайдук:

Имя Айвазовского живет не только в его картинах, но и в названиях улиц, проспектов, музея и аэропорта. Айвазовский стал одним из символов Крыма и открытие этого памятника является данью признания потомками заслуг художника.

Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому

СПРАВКА: Иван Константинович Айвазовский (1817 — 1900) — великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии. В этом городе он основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей.

Конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России прошел в 2018 году. Народным голосованием аэропорту Симферополь было присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Проект «Аллея российской славы» был запущен в 2008 году по инициативе Михаила Сердюкова. За это время в рамках проекта в 12 странах было установлено более 1,5 тыс. памятников и бюстов известных соотечественников.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

Пассажиров аэропорта "Симферополь" теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому

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