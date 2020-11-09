Пассажиров аэропорта «Симферополь» теперь встречает памятник Ивану Айвазовскому

В Международном аэропорту «Симферополь» открыли памятник великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Скульптурная композиция, высотой около 3,5 метров установлена на привокзальной площади возле нового пассажирского терминала.

Памятник, весом более четырех тонн, изготовлен автором скульптур «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве — народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым. Он передан в дар руководителем проекта «Аллея российской славы» Михаилом Сердюковым в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Скульптурная композиция состоит из бюста художника на постаменте. Взгляд Айвазовского обращен в сторону нового терминала, очертаниями похожего на морскую волну. В его руках палитра и кисть. Памятник изготавливался в мастерских Москвы и города Кропоткин (Краснодарский край). Работа над ним заняла около полугода.

Генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин:

Выдающийся художник, крымчанин Иван Константинович Айвазовский известен во всем мире как непревзойденный маринист. Он как никто другой мог передать красоту моря и в штиль, и в бурю. Новый терминал аэропорта выполнен в архитектурной концепции, которая делает его похожим на морскую волну, что напрямую перекликается с творчеством Айвазовского. Установленный на привокзальной площади памятник символизирует неразрывную связь аэропорта Симферополь с именем великого мариниста. Уверен, что он станет еще одним символом нового аэровокзального комплекса и будет радовать наших пассажиров и гостей. Благодарю автора проекта «Аллея российской славы» за такой великолепный подарок.

Автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков:

Хочу поблагодарить жителей Крыма, выбравших имя замечательного художника Ивана Константиновича Айвазовского для аэропорта Симферополь. Скульптор памятника Салават Александрович Щербаков создал такой образ художника-мариниста, который бы максимально удачно вписался в современную архитектурную концепцию аэропорта. Выражаю особую признательность генеральному директору аэропорта Симферополь Евгению Васильевичу Плаксину за воплощение нашей идеи в жизнь и установку его на территории аэровокзального комплекса.

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» Татьяна Гайдук:

Имя Айвазовского живет не только в его картинах, но и в названиях улиц, проспектов, музея и аэропорта. Айвазовский стал одним из символов Крыма и открытие этого памятника является данью признания потомками заслуг художника.

СПРАВКА: Иван Константинович Айвазовский (1817 — 1900) — великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии. В этом городе он основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей.

Конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России прошел в 2018 году. Народным голосованием аэропорту Симферополь было присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Проект «Аллея российской славы» был запущен в 2008 году по инициативе Михаила Сердюкова. За это время в рамках проекта в 12 странах было установлено более 1,5 тыс. памятников и бюстов известных соотечественников.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»