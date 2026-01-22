Перспектива: операторов связи предлагают наказывать рублем, если они пропустят звонок мошенника

Введение детских сим-карт, ограничения на количество платежных карт и обязательная привязка банковских счетов граждан к их ИНН сокращают простор для мошеннических действий. Теперь настала очередь совершенствования механизма компенсации россиянам списанных преступниками с их банковских счетов средств. Сейчас эта обязанность закреплена за кредитной организацией. Однако в ЦБ считают целесообразным возложить ответственность при краже денег и на операторов связи, если те пренебрегают мерами безопасности и вовремя не выявили мошеннический звонок. Такие поправки к правительственному законопроекту, расширяющему меры противодействия киберпреступникам, поддержал Комитет Госдумы по финрынку. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

Новые технологии и мошенники

Сегодня практически все виды преступлений в финансовой сфере совершаются посредством различной электронной техники. Развитие современных технологий, их общедоступность и растущая популярность способствуют этой тенденции. Мощные электронные инструменты, по мнению силовиков, существенно упрощают совершение злодеяний, обеспечивая высокий уровень анонимности.

По данным МВД, на протяжении последних пяти лет отмечается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), а также появление новых способов их реализации. Только в 2024 году в стране зарегистрировали свыше 380 тысяч афер, в том числе с электронными средствами платежа и в сфере компьютерной информации. Потерпевшими стали 344,4 тысячи человек, которые понесли ущерб в 188,7 миллиарда рублей.

Разработанный в Минцифры законопроект включает два десятка мер, призванных снизить риски кибермошенничества и усилить безопасность пользователей, пояснила на заседании комитета представитель Минцифры и один из разработчиков поправок Элина Симонянц. Среди них — обеспечение взаимодействия операторов связи и банков с применением государственной информационной системы «Антифрод», предоставление сотовым компаниям возможности защищать абонентов, выявляя подозрительные звонки.

Возможны серьезные изменения, считает начальник управления методологии департамента информационной безопасности ЦБ Виктория Никитина.

В первую очередь речь идет о компенсационном механизме при списании денежных средств с банковского счета клиента, — отметила она. — В настоящий момент ответственность несут только банки.

Вместе с тем в соответствии с поручением Президента РФ и председателя Правительства ответственность разумно разделить между оператором связи и банком.

Если оператор не передал в ГИС «Антифрод» информацию для банка о мошенническом звонке, то он в полном размере будет нести ответственность, — заметила Виктория Никитина. — Если же банк не выполнил свои обязанности по закону, тогда ответственность понесет он. Если оба участника процесса нарушили свои обязанности, то ответственность будет в равных долях.

Усиление антифрод-требований

В думском Комитете по финансовому рынку согласны с тем, что операторы связи должны нести солидарную с банками финансовую ответственность перед клиентами, если пропустили заведомо мошеннический звонок.

Будем предлагать соответствующие поправки ко второму чтению, — сказал «Парламентской газете» глава комитета Анатолий Аксаков. — Если банк проигнорирует поступившую из ГИС информацию о подозрительном номере и проведет операцию, то в случае возбуждения уголовного дела о хищении средств он будет обязан компенсировать пострадавшему всю сумму перевода.

Помимо этого, депутаты поддержали и другие поправки Минцифры, устанавливающие требования для дальнейшего развития комплексной системы защиты от преступлений с использованием информационных технологий.

В целях борьбы с дропперами количество карт на человека будет ограничено двадцатью в целом и пятью в одном банке, — уточнил Аксаков. — Банки должны будут оборудовать свои приложения антивирусной защитой, чтобы выявлять вредоносные программы до момента списания средств клиента. В то же время операторы связи будут направлять в ГИС «Антифрод» информацию о подозрительных номерах, смене абонентом устройств и расторжении договоров.

Еще одно новшество касается ИНН, который станет обязательным реквизитом счета, по нему клиентов будут идентифицировать в системе «Антидроп». Среди ключевых нововведений проекта значится возможность внесудебной блокировки фишинговых сайтов, распространяющих вредоносные программы и объявления о продаже несертифицированных мобильных телефонов, а также маркировка международных звонков. Звонки с иностранных номеров с 1 сентября 2026 года будут блокировать, если абонент не дал согласие на получение таких вызовов, напомнил глава комитета.

В первом чтении, скорее всего, законопроект рассмотрим в феврале, перед этим проведем предварительную работу и с Минцифры, и с ЦБ. Кроме того, эти вопросы собираюсь поднять в ходе предстоящего отчета председателя Правительства Михаила Мишустина в Государственной Думе, — пообещал Анатолий Аксаков.

Комментируя «Парламентской газете» актуальность предложенных мер, в пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что совместно с Банком России планируют внести и изменения в требования к идентификации, которую проводят финансовые организации при приеме лиц на обслуживание: «Согласно проектируемым поправкам, идентификация иностранных граждан и их последующее финансовое обслуживание будут возможны только при предоставлении ими загранпаспортов, а не национальных документов, удостоверяющих личность».

источник: «Парламентская газета»

