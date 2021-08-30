Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе состоялась церемония приведения к присяге курсантов-первокурсников.

Под музыку военного оркестра знаменная группа внесла на строевой плац учебного учреждения Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя училища, после чего будущие офицеры-моряки дали клятву на верность Родине. По завершении церемонии будущие офицеры и мичманы возложили цветы и венки к Мемориальному комплексу курсантам и преподавателям ЧВВМУ, погибшим при обороне Севастополя, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ранее в течение месяца до приведения к Военной присяге курсанты осваивали программу начальной военно-морской подготовки, изучали общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики.

Всего в этом году ряды курсантов ЧВВМУ пополнили около 240 выпускников общеобразовательных школ более чем из 40 регионов России.

По окончании 5-летнего обучения курсанты станут младшими офицерами – специалистами по различным профилям: «применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей», «применение и эксплуатация береговых ракетных артиллерийских комплексов», «подводно-технические работы специального назначения», «применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота», а также «применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок».

Фото: пресс-служба Южного военного округа.