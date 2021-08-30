Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

crimeapress_news



«Верево Сити»
Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:37 30.08.2021

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе состоялась церемония приведения к присяге курсантов-первокурсников.

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Под музыку военного оркестра знаменная группа внесла на строевой плац учебного учреждения Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя училища, после чего будущие офицеры-моряки дали клятву на верность Родине.

По завершении церемонии будущие офицеры и мичманы возложили цветы и венки к Мемориальному комплексу курсантам и преподавателям ЧВВМУ, погибшим при обороне Севастополя, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Ранее в течение месяца до приведения к Военной присяге курсанты осваивали программу начальной военно-морской подготовки, изучали общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики.

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Всего в этом году ряды курсантов ЧВВМУ пополнили около 240 выпускников общеобразовательных школ более чем из 40 регионов России.

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

По окончании 5-летнего обучения курсанты станут младшими офицерами – специалистами по различным профилям: «применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей», «применение и эксплуатация береговых ракетных артиллерийских комплексов», «подводно-технические работы специального назначения», «применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота», а также «применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок».

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Фото: пресс-служба Южного военного округа.

Первокурсники ЧВВМУ имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
do_widget id=rss-2]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.