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Первую керченскую больницу затопило, но ситуация под контролем

Первую керченскую больницу затопило, но ситуация под контролем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 20:27 17.06.2021

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко выехал в Керчь для контроля за сложившейся ситуацией и принятия оперативных управленческих решений. Напомним, из-за ливня Первую керченскую больницу затопило (цокольный этаж).

Первую керченскую больницу затопило, но ситуация под контролем

Обошёл все отделения. Пообщался с пациентами. В учреждении находятся 147 пациентов и 37 сотрудников, никто из которых не пострадал. Электричество в учреждение подано, горячим питанием все обеспечены, продукты имеются с запасом, лекарственные препараты и расходные материалы также в полном объеме. Последствия затопления устраняются при содействии соответствующих служб, ситуация на контроле, — рассказал Александр Остапенко.

Первую керченскую больницу затопило, но ситуация под контролем

Министр уточнил: в Керчи на всей территории Крыма скорая медицинская помощь работает в штатном режиме.

Дополнительно были привлечены бригады «Скорой помощи» из ближайших подразделений. Всего на линии работает 11 бригад скорой помощи. На данный момент обслужено порядка 60 вызовов.  Разработана маршрутизация и логистика передвижения пациентов бригадами скорой помощи в ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» и ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», в зависимости от профиля и состояния, — рассказал глава крымского минздрава.

Первую керченскую больницу затопило, но ситуация под контролем

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Первую керченскую больницу затопило, но ситуация под контролем

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