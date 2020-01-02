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Первым в Новом году в Севастополе родился мальчик
Фото: pxhere.com

Первым в Новом году в Севастополе родился мальчик

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:21 02.01.2020

Всего в Новогоднюю ночь в городе родилось 8 детей.

В Новогоднюю ночь в Севастополе родилось восемь детей – четыре мальчика и четыре девочки. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения. А первым в 2020 году родился мальчик.

Малыш ростом 50 сантиметров и весом в 3,22 килограмма появился на свет через несколько часов после полуночи – в 3.23. Всего с 31 декабря на 1 января родилось восемь детей, – говорится в сообщении.

В 2019 году первой в городе появилась девочка. Всего в минувшем году в севастопольских родильных домах появились на свет около четырех тысяч детей.

Первым в Новом году в Севастополе родился мальчик

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