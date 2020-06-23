Пляж Парка Победы закрыт? Нет, не слышали...

После недавнего инцидента на пляже Парка Победы, связанного с падением теневого навеса, пользоваться пляжем вроде бы запретили — здесь. Однако по факту, отмечают журналисты «Севастопольской газеты» , запрет носит исключительно формальный характер, а установленные на пляже предупреждающие таблички больше направлены на снятие ответственности с руководства департамента городского хозяйства:

Да и не обращает на них никто внимания! Пляж работает на полную: действуют открытые площадки кафе, какие-то музыкальные группы по вечерам играют и поют. Как говорится, минимум ограничений при максимуме дозволенного. Вопрос, почему этого до сих пор не заметил горхоз, остается открытым.

Собственно, почему же не заметил? Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на аппаратном совещании 22 июня сам признался, что в условиях начавшегося ремонта набережной парка Победы, специально для подхода к морю были разработаны сектора, которыми и пользуются отдыхающие.

Кстати, именно горхоз моментально открестился от ответственности за недавнее происшествие, свалив всю вину на нерадивого оператора пляжа, которого сам же и выбрал еще в феврале.

Мы с сегодняшнего дня устанавливаем там 20 табличек о запрете купания, поскольку оператором не взято проб воды и не проведен анализ. На этой неделе закончим демонтаж всех наших конструкций силами ГБУ «Парки и скверы», — отчитался на совещании Евгений Горлов.

По словам чиновника, теперь пляж будет передан на содержание ГБУ «Парки и скверы». Таким образом, проведенные заранее торги обнуляются, а сам пляж начинают готовить к сезону посреди сезона.

В свете этой новой информации директор горхоза получил от главы города указание незамедлительно организовать на пляже работу спасателей, которые будут следить за безопасностью, наконец-то взять пробы воды и согласовать выполнение всех необходимых требований с Росприроднадзором.

Напомним, что пляж Парка Победы после длительных поисков оператора расторговали 4 февраля. Новым оператором в результате проведения открытого конкурса стало ООО «Инвестргрупп», заявка которого признана полностью соответствующей установленным требованиям. Остальные шесть претендентов, как решила специально созданная комиссия, этим самым требованиям соответствовать не смогли. В результате, при очевидной разнице предложенных инвестиций на развитие пляжа (от 9,5 до 64 млн руб.), комиссия остановилась на 17,26 млн руб. Договор был заключен на 10 лет, — озвучивают информацию журналисты «СГ» .

Остается добавить, что ООО «Инвестгрупп» — севастопольская фирма, зарегистрированная год назад с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей.