Пляжи Евпатории готовят к купальному сезону

В Евпатории определились: в этом купальном сезоне будут работать около 90 пляжных территорий. Несмотря на наступившее лето, время на подготовку еще есть.

Пляжи должны быть готовы к приёму отдыхающих с 1 июля, до этой даты пользователи территорий должны завершить подготовку объектов, провести анализы и необходимые обследования дна, наладить работу спасателей и получить соответствующие документы на деятельность, — отметил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Пользователи пляжей, после отмены всех ограничений, начали проводить работы по технической готовности территории: завершать ремонтные работы, в том числе окрашивания поверхностей и замену поврежденного пляжного оборудования и инвентаря, проводить ежедневную уборку территории пляжа, подсыпку песка, установку кабин для переодевания.

В администрации Евпатории заверили:

Подготовка к курортному сезону идет планомерно с соблюдением всех требований безопасности. Сроки проведения купального сезона в этом году — с 1 июля по 31 октября.

Отметим, что «паспорта пляжей» на купальный сезон 2020 года будут пролонгированы при условии, что пользователь пляжей получит санитарно-эпидемиологическое заключение и акт технического освидетельствования пляжа.