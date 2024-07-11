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Пляжи Феодосии до сих пор закрыты
фото: pikist.com

Пляжи Феодосии до сих пор закрыты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 11.07.2024

Пляжи курортного города Феодосии в Республике Крым остаются закрытыми для купания спустя неделю после аварии на коллекторе в устье реки Байбуга, сообщил глава Феодосии Игорь Ткаченко в Telegram-канале.

Как заметил Василий Васильевич [руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Василий Мизин — прим. ТАСС], наблюдается положительная динамика состояния морской воды, но пока результаты анализа не позволяют открыть городские пляжи для купания. Как только результаты исследования покажут соответствие морской воды гигиеническим нормам, будет принято решение о работе пляжей в полном режиме, — говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что течь коллектора была устранена полностью. Сейчас работы на участке продолжаются, чтобы избежать аварий в будущем.

Напомним, авария произошла 3 июля, на следующий день власти ввели ограничение на купание на пляжах из-за опасности распространения сточных вод.

источник: ТАСС

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