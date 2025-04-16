Пляжи Севастополя готовят к очередному купальному сезону

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева на всех 26 официальных городских пляжах ведётся работа по подготовке к лету.

Операторы уже начали готовить закрепленные за ними территории для комфортного отдыха жителей и гостей Севастополя. В перечень необходимых мероприятий входит, например, водолазное обследование дна, обучение матросов-спасателей, конечно, ремонтно-восстановительные работы пляжной инфраструктуры, а также различные лабораторные исследования воды, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

После недавнего шторма операторы также разравнивают, где необходимо, прибрежные полосы, подсыпают гальку и песок.

Пляж «Солдатский» готов на 70% к купальному сезону. Уже проведены необходимые лабораторные исследования морской воды, почвы и водолазные обследования, но ближе к сезону мы еще раз пригласим водолазов. Также выполнена закупка всего необходимого спасательного инвентаря и обучены матросы-спасатели, ремонтируем и красим лавочки, урны, ларьки чтобы в сезон войти благоустроенными, — рассказал о готовности «Солдатского» пляжа представитель оператора Антон Вавилов.

Артур Умаров также отметил, что с начала года проведена большая работа по приведению в надлежащее состояние пляжей после инцидента с мазутом. Ежедневно операторами пляжей проводится мониторинг своих территорий на предмет наличия каких-либо загрязнений, в том числе выбросов мазута. Подготовка пляжей идет в плановом порядке, ситуация держится на контроле профильными специалистами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя