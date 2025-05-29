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Пляжи Ялтинского региона - что с ними сегодня
фото: пресс-служба администрации Ялты

Пляжи Ялтинского региона — что с ними сегодня

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 15:22 29.05.2025

В преддверии купального сезона министр курортов и туризма Сергей Ганзий совместно с начальником отдела по курортам и туризму администрации города Ялта Ольгой Боковой провел мониторинг готовности пляжных территорий Большой Ялты.

Курортная столица принимает более половины всей гостей Крыма, поэтому особенно важно, чтобы пляжи Ялты достойно встретили наших туристов и жителей республики. Часть пользователей пляжей еще проводят покрасочные и ремонтные работы, планировку пляжных территорий, им указано на необходимость скорейшего завершения этих работ.  Полностью обновлен к купальному сезону пляж филиала ФГБУ «Детский медицинский центр» — санаторий «Гурзуфский», 2 пляжные карты которого будут общедоступны с бесплатным использованием посетителями комнаты матери и ребенка, туалетов и душевых.  Особое внимание уделяется безопасности на пляжах. Проведены водолазные обследования дна акватории зон купания на пляжах, в течение купального сезона будут организовано дежурство матросов-спасателей, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. 

Мониторинг пляжных территорий на предмет готовности к приему гостей продолжится на регулярной основе.

Узнайте больше:  Ялтинские пляжи проверяют на готовность к купальному сезону

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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