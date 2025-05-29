Пляжи Ялтинского региона — что с ними сегодня

Курортная столица принимает более половины всей гостей Крыма, поэтому особенно важно, чтобы пляжи Ялты достойно встретили наших туристов и жителей республики. Часть пользователей пляжей еще проводят покрасочные и ремонтные работы, планировку пляжных территорий, им указано на необходимость скорейшего завершения этих работ. Полностью обновлен к купальному сезону пляж филиала ФГБУ «Детский медицинский центр» — санаторий «Гурзуфский», 2 пляжные карты которого будут общедоступны с бесплатным использованием посетителями комнаты матери и ребенка, туалетов и душевых. Особое внимание уделяется безопасности на пляжах. Проведены водолазные обследования дна акватории зон купания на пляжах, в течение купального сезона будут организовано дежурство матросов-спасателей, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.