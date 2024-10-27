По делу о взятке: суд арестовал имущество экс-главы судебного управления Крыма

Суд в Москве арестовал имущество бывшего начальника управления судебного департамента при Верховном суде РФ по Республике Крым Керима Акуева в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился

Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Акуеву, — сказано в материалах.

Мера судом неоднократно продлевалась. Постановлением суда от 22 октября арест продлен до конца января 2025 года.

В документе уточняется, под арест попали три дома, три квартиры, три земельных участка площадью от 700 до 1,1 тыс. кв. м каждый и несколько нежилых помещений.

Акуев обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, бывший чиновник получал незаконное вознаграждения за изменения судебных решений.

Акуев возглавлял управления судебного департамента в разных регионах России с 2004 года. Крымским управлением он руководил с 2014-го по август 2022 года.

источник: ТАСС