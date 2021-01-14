По факту смерти 16-летней пациентки в Черноморской районной больнице возбуждено уголовное дело

В больнице — проверка.

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти в ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» 16-летней пациентки. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия, – цитирует Постнову ИА «Крыминформ» .

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и события, предшествующие трагедии. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления Следкома.

В министерстве здравоохранения Крыма отметили: администрация ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» проводит внутреннюю служебную проверку.

Отметим, что гибель 16-летней Лизы активно обсуждается в соцсетях. Со слов родителей, дело обстояло так :

7 января приблизительно в 21:20 привез дочь в Черноморскую ЦРБ с острой болью в животе и сильной рвотой. Доктор, заведующий хирургическим отделением (нам не представился) осмотрел и взял анализы крови и мочи. Сказал, что по своей части ничего не видит и вместе с дежурным врачом выписали лечение, такое как: дротаверин, омепразол, альмогель А. Но данные лекарства не помогали. Поэтому в ночь с 9 на 10 января мы снова обратились в Черноморскую ЦРБ, где нас принял начмед и сказал, что анализы крови и мочи в порядке. И ждать 11 января для полного обследования, после сделали 2 укола обезболивающих. 10 января у нас была запись к частному врачу-педиатру, которая также работает в Черноморской ЦРБ. Она поставила диагноз «отравление». Выписала лекарства, но намного легче дочери не становилось. Утром, 11 января, дочь потеряла сознание и мы немедленно отвезли ее в больницу, где нас принял тот самый заведующий хирургическим отделением и после анализов крови, мочи, узи, рентгена сообщил, что необходима операция «непроходимость кишечника».

Сообщается, что после операции 16-детняя девушка в сознание больше не приходила.