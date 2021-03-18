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По выполнению ФЦП Крым может выйти на стопроцентное годовое исполнение
Фото: минстрой РК

По выполнению ФЦП Крым может выйти на стопроцентное годовое исполнение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 18.03.2021

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в четверг заявил, что по реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя планируется выход на годовое исполнение под 100%.

Показатели по кассовому исполнению за последние пять лет составили порядка 96%, в деньгах это около 100 млрд. Та системная работа, плановая, которую мы наладили в штабном режиме, позволяет с уверенностью говорить, что мы выйдем на годовое освоение под 100% и даже настроены перевыполнять намеченные планы, — сказал Хуснуллин.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн. рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида».

По материалам ТАСС.

По выполнению ФЦП Крым может выйти на стопроцентное годовое исполнение

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