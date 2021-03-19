Почему горит лицо? А это знак! Толкование приметы для женщин, мужчин, по дням недели и времени суток

Многие ассоциируют горящее лицо наяву со стыдом, а если неприятного чувства не возникает, то с приметой о том, что вас кто-то вспоминает или обсуждает. А некоторые наши предки были уверены, что это прямой знак того, что в вас кто-то влюбился.

Однако, если вы чувствуете, что ваше лицо горит, скорее читайте эту статью, мы подобрали для вас всевозможные толкования этого явления. Вы найдёте значение красного лица для женщины, девушки, мужчины, парня, а также узнаете, почему горит лицо в каждый из дней недели и в определенное время суток.

И вовсе не всегда пунцовые щеки — это плохой знак! Впрочем, наши предки считали, что лицо и уши горят у человека нечистого на руку или совершившего дурной поступок.

Если же человек был уверен в своей непогрешимости, то ему советовали провести по лицу обручальным кольцом. Если оттенок оставленной полосы светлый, то про вас думают хорошо, а вот если темный — мысли вспомнившего о вас ничего хорошего не означают.

Также считалось, что если лицо начало гореть у вас внезапно, ждите беды с кем-то из близких. Однако и эта примета не срабатывала после особого умывания святой водой. Но за неимением оной подойдёт и водопроводная.

А ещё успокоить «огонь» на лице можно попытавшись угадать, кто вас вспоминает. Возможно, этот человек сильно обижен вами и, попросив мысленно его прощения, вы можете избавиться от горящего лица.

Горит лицо одновременно с ушами? Все зависит от стороны, с которой вы почувствовали жжение. Если слева — о вас судачат злые языки, а вот с правой стороны — скорее всего в ваш адрес елеем льется похвала.

Чтобы нейтрализовать неприятную примету, женщины могут воспользоваться опытом предков и символически обтереться подолом одежды. А вот мужчины также могут использовать умывание.

Горит лицо у девушки (женщины)

Если лицо покраснело с левой стороны, эта примета намекает прекрасному полу на наличие тайного воздыхателя. Готовьтесь — скоро он выйдет из тени. И возможно, если вы еще свободны, вы получите долгожданное предложение руки и сердца.

Горит лицо справа? Будьте готовы к разговору, содержание которого вам очень не понравится.

Щеки горят к слезам, а ещё возможно у вас есть коварная завистница, и ваши печали — ее рук дело.

Горит лицо у парня (мужчины)

Красное лицо к похвале и неподдельному интересу со стороны противоположного пола.

А если при этом ещё горят и губы — вы пользуетесь успехом у женщин и очень желанны для них.

Если же горят уши, ваша поклонница относится к вам несерьёзно.

Почему лицо горит в разное время суток

Горит лицо утром — придется поволноваться о ком-то из близких. Возможно, ваша помощь сейчас просто необходима.

— придется поволноваться о ком-то из близких. Возможно, ваша помощь сейчас просто необходима. Если же лицо горит днём , в вашей жизни в скором времени появится вторая половинка. По крайней мере, чувство лёгкой влюбленности вам обеспечено. Однако, вряд ли это выльется в настоящую любовь и, скорее всего, вы с этим человеком все-таки расстанетесь.

, в вашей жизни в скором времени появится вторая половинка. По крайней мере, чувство лёгкой влюбленности вам обеспечено. Однако, вряд ли это выльется в настоящую любовь и, скорее всего, вы с этим человеком все-таки расстанетесь. А вот красное лицо ближе к ночи сулит вам чувство сильной ревности. Если вы уже встретили свою судьбу, по этой примете вы станете жутко нервничать, если рядом с вашей половинкой окажется кто-то противоположного пола. Будьте сдержаннее, если не хотите поругаться с возлюбленным(ой).

К чему горит лицо по дням недели

Горящее лицо в понедельник — вы познакомитесь с интересным человеком или получите весточку от любимого(ой).

— вы познакомитесь с интересным человеком или получите весточку от любимого(ой). Горит лицо во вторник — ждите гостей. Также эта примета может означать романтическое свидание.

— ждите гостей. Также эта примета может означать романтическое свидание. Красное лицо в среду — к возможным конфликтным ситуациям. Будьте начеку, недоброжелатель уже расставил свои сети и будет провоцировать вас на столкновение. Не поддавайтесь на эти провокации.

— к возможным конфликтным ситуациям. Будьте начеку, недоброжелатель уже расставил свои сети и будет провоцировать вас на столкновение. Не поддавайтесь на эти провокации. Причины по которым горит лицо в четверг — ваши друзья или родные соскучились и ждут встречи с вами. Есть шанс приятно провести время.

— ваши друзья или родные соскучились и ждут встречи с вами. Есть шанс приятно провести время. В пятницу горящее лицо к приятным новостям и возможной встрече с симпатизирующей вам персоной.

горящее лицо к приятным новостям и возможной встрече с симпатизирующей вам персоной. В субботу красные щеки означают веселое времяпрепровождение: тусовка, вечеринка, праздник. Повеселитесь от души!

красные щеки означают веселое времяпрепровождение: тусовка, вечеринка, праздник. Повеселитесь от души! А вот воскресный румянец на вашем лице знак того, что в вашей жизни давно пора освободить место для долгожданных перемен. Вас посетят серьезные мысли, которые стоит тщательно обдумать. Возможно именно сейчас самое время резко поменять свою судьбу на 360 градусов.

Если вы точно уверены в том, что ваше горящее лицо не связано с проблемами по части здоровья, значит, эта примета говорит о вашем мироощущении.

Присмотритесь к своему окружению. Возможно, ваши натянутые отношения с близкими или коллегами и являются следствием жжения и пунцового цвета щек и ушей.

Либо же, напротив, ваша интуиция развита столь сильно, что вы на тонком психологическом уровне предчувствуете ближайшие события, приятные и не очень.

В любом случае, следуя толкованиям этой приметы, можно попробовать нейтрализовать ее и обезопасить себя, а если она сулит хорошее — верить, что оно обязательно сбудется.