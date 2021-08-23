Почему после прививки от коронавируса… — ответы на вопросы

«Почему после прививки от коронавируса…» — в этой статье мы собрали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о прививке от коронавируса и её последствиях.

Почему болит рука после прививки

Особенность прививки вакцинами от коронавируса в том, что вводится большое количество препарата, которому требуется некоторое время для его распределения и усвоения. Боль может распространиться на область плеча и ниже места инъекции. В препараты от COVID-19 включены буферные растворы, которые специально стараются подольше сохранить её в месте инъекции. В это время наши клетки, отвечающие за выработку иммунитета, «знакомятся» с вакциной: все такие средства воздействуют на иммунную систему, и было бы странно, если организм проигнорирует «чужаков». По большому счету, чем сильнее боль и покраснение в месте укола, тем сильнее сформируется долгосрочный иммунитет – его называют «Т-клеточный ответ».

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак)

В инструкции в качестве местных реакций отмечаются боли, гиперемия и отёчность в месте укола, которые обычно возникают в первые 2 дня и проходят в течение трех дней. Частоту реакций не удалось установить из-за ограниченности выборки участников открытых клинических исследований. Если у вас болит рука после прививки спутником, то беспокоиться не стоит – это обычная реакция организма на ввод вакцины.

ЭпиВакКорона

Сведения о побочных действиях в инструкции к вакцине весьма скудные: в частности, сказано, что сравнительно часто (с вероятностью 1-10%) бывает боль в месте введения. Но, если у вас болит рука после прививки ЭпиВакКорона, она, скорее всего, пройдет уже в первый день: это синтетическая вакцина без живых компонентов вируса, поэтому боль и отечность в месте укола вызвана в основном последствиями механического воздействия на кожу и мышцы.

КовиВак

В ходе клинических испытаний установлено, что наиболее частыми местными реакциями были боль (менее 15% — «очень часто» по классификации ВОЗ НЛР) и уплотнение в месте укола (1%). Боль в руке после прививки КовиВак может появиться в первые 1-3 дня, и обычно проходит в течение 3 суток.

В большинстве случаев болезненные ощущения проходят в течение 1-3 дней, но иногда может задержаться и на неделю. Более долгий период или сильные боли – повод обратиться к врачу.

Почему нельзя употреблять алкоголь после прививки

Почему нельзя? Вячеслав Реут считает, что прием спиртного имеет негативное воздействие на кровеносные сосуды человека и на сердце, прежде всего потому, что алкогольные напитки содержат этанол, а это токсин.

Цель вакцинации – создание устойчивого иммунитета в организме к вирусу. Наличие токсина в крови может препятствовать процессу выработки достаточного количества антител, а в этом случае у привитого формируется более слабый иммунный ответ.

Андрей Петрович Продеус приводит такой аргумент:

«Они [алкогольные напитки – прим. ОТВ] могут заблокировать Т-лимфоциты и В-лимфоциты и помешать выработке антител. Если мы пьем [алкоголь – прим. ОТВ], «офицеры иммунитета» лимфоциты не смогут распознать вакцину и не дадут команду на выработку антител»

Юрий Киселев предупреждает о косвенной опасности в случае повышения температуры после прививки. Приём таблетки парацетамола в этой связи может привести к непоправимым последствиям: злоупотребление спиртным в сочетании с этим лекарством может вызвать тяжелые нарушения функции печени вплоть до летальных.

После прививки организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям на фоне формирования иммунных реакций, а в этом случае возможность возникновения проблем с печенью и поджелудочной железой повышается, предостерег врач Владимир Блибок в беседе с журналистами АиФ.

Когда можно алкоголь после прививки от коронавируса

Точного ответа на данный вопрос специалисты не дают, более того, есть мнение (см. выше), что умеренное употребление не повредит процессу вакцинации. Некоторые делают оговорку, что всё зависит от состояния здоровья, возраста и телосложения.

Александр Гинцбург рекомендовал прекратить употребление на три дня после каждого компонента прививки «Спутник V», это же справедливо и для других вакцин. Позже появлялись сообщения, о том, что специалист вообще допускает употребление небольшого количества спиртного во время вакцинации.

Виталий Зверев тоже высказывался о приёме алкоголя как о вопросе меры, в бокале вина, сообщил он журналистам, ничего страшного нет. Шумиху по поводу влияния алкоголя на процесс формирования иммунитета он назвал преувеличенной.

Как сообщила Оксана Драпкина в интервью радиостанции «Вести ФМ», 5-7 дней после прививки можно назвать оптимальным сроком.

Почему нельзя мыться после прививки?

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что попавшая на место укола влага может спровоцировать воспаление. Об этом она рассказала изданию «Аргументы и факты».

По ее словам, мыться после вакцинации можно, однако это нужно делать очень осторожно.

«Ванну принимать нельзя, а в душе нужно приложить все усилия, чтобы не намочить плечо, в которое была сделана инъекция. Дело в том, что в течение суток место укола нельзя мочить», — сказала специалист.

Также Драпкина отметила, что врачи не рекомендуют в течение трех дней после прививки ходить в баню и сауну, так как «нагрев» организма может спровоцировать осложнения.

«С осторожностью надо отнестись и к купанию в открытых водоемах. Там можно подцепить какую-нибудь заразу. В целом несколько дней после прививки следует соблюдать щадящий режим, не перенапрягаться, в том числе не заниматься слишком активно спортом», — добавила она.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку для людей, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. Согласно рекомендациям, после прививки в частности стоит на три дня воздержаться от физических нагрузок и употребления алкоголя. Кроме того, в течение 35-42 дней нужно продолжать носить маску и соблюдать дистанцию, пока формируется иммунный ответ.

Почему после прививки от коронавируса нельзя беременеть

Согласно обновленной инструкции к препарату «Спутник V», применять вакцину от коронавируса женщинам, которые ждут ребенка, стоит лишь в определенных случаях.

«Спутник V» (или «Гам-КОВИД-Вак») при беременности стоит применять лишь тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, напоминает эксперт. Все дело в отсутствии соответствующего опыта клинического применения препарата.

«Такую оговорку содержат инструкции ко многим лекарствам. Ведь никто не ставит опыты над беременными, поэтому сказать точно, как они перенесут вакцинацию, нельзя. Тем более, что каждый случай индивидуален», — отмечает Анна Наумова.

Совет воздерживаться от беременности продиктован исключительно осторожностью. А вот тем, кто переболел коронавирусом, действительно лучше какое-то время воздерживаться от зачатия. Новый вирус часто дает отсроченные осложнения, и перед таким ответственным периодом, как беременность, женщине необходимо полностью восстановиться».

Срок три месяца выбран как максимальный. Именно столько рекомендовано воздерживаться от беременности после вакцинации живыми вакцинами (корь, краснуха, паротит). После вакцинации инактивированными вакцинами советуют воздержаться от беременности в течение месяца. Хотя в вакцинах от COVID-19 содержится „убитый“ вирус, выбран срок, по истечении которого влияние прививки на организм полностью закончится.

Почему после прививки нельзя загорать

После вакцинации от коронавируса следует воздержаться от пребывания на солнце и загара. Для любого человека долгое пребывание под прямыми солнечными лучами всегда имеет опасность.



«Воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», — объяснил Пурясев.

По его словам, загорать и подолгу находиться на солнце нельзя примерно месяц или чуть больше.

«Три недели после первой прививки, две — после второй, пока идет выработка антител. Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться», — считают врачи.

А тем, кто отправился на отдых после недавней вакцинации, он посоветовал соблюдать правильный режим: избегать прямых солнечных лучей, поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем, на пляже бывать с 6 до 10 часов утра и после 5-6 часов вечера. Важно также запастись необходимыми лекарствами.

Почему после прививки нет антител в крови

Сдача анализов после вакцинации от COVID-19 уже вошло в привычку. А жалобы на отсутствие антител после стали встречаться все чаще. Тому есть несколько причин:

Первая (самая вероятная) причина – вы сделали не тот тест. Имейте в виду, что многие лаборатории делают тексты на белок нуклеокапсид – они более информативны для переболевших, а не для привитых. Тесты после вакцинации нужно сдавать не на любые антитела к коронавирусу, а на нейтрализующие, то есть, на S-белок (уточните этот момент в лаборатории). Кроме того, можно пересдать тест в другой лаборатории. Уже немало примеров, когда в одной лаборатории тесты показывают отсутствие антител, а в другой – их огромное количество.

Вторая. Антитела могут появиться не сразу, а через какое-то время. Кроме того, титр антител может колебаться – сегодня их много, а завтра они не определяются в крови. Нужно просто немного подождать – и потом пересдать тест заново.

Третья. Если тест не показывает антител после вакцинации прививкой на аденовирусных векторах (таких в мире несколько), это может означать, что, возможно, что у привившегося есть иммунитет к используемым аденовирусам-носителям, которые доставляют белок коронавируса в клетку. И аденовирусы уничтожаются, не успев попасть в клетки и выработать защитный спайк-белок. В этом случае хорошо бы проверить наличие иммунитета к используемым аденовирусам лабораторными тестами и, если он есть, сделать другую вакцину (на других векторах или вообще на другой платформе).

Четвертая. Даже отсутствие антител после всех анализов не исключает наличия клеточного иммунитета после вакцинации. Исследования на Т-клеточный иммунитет в России проводятся в нескольких лабораториях и стоят довольно дорого, что делает эти тесты не очень доступными.

Пятая. Прием некоторых препаратов мешает выработке антител на фоне вакцинации. К ним относятся, например, кортикостероиды, цитостатики, а также биологическая иммуносупрессивная терапия.

Шестая. При некоторых заболеваниях антител к коронавирусу после вакцинации не образуется. Речь идет о довольно серьезных патологиях: ВИЧ, лимфолейкоз.

Седьмая. Это – целый спектр причин, которые можно объединить в условную группу «образ жизни». Например, дефицит тех или иных микроэлементов в организме (прежде всего, у веганов); злоупотребление спиртным; стресс; изматывающие физические нагрузки уровня марафона.

Восьмая. Антител выработалось настолько мало, что тесты их не улавливают или показывают нижнюю границу нормы. Но! Сегодня никто не знает, какое количество антител может защитить от болезни – возможно, даже микроскопическое. «Нарастить» количество антител, как показывает практика, иногда можно после повторной вакцинации.

Девятая. Отсутствие антител после вакцинации может быть связано с индивидуальными особенностями лимфоцитов пациента. Разнообразие рецепторов лимфоцитов, которые потенциально смогут узнать чужеродные белки, появляется в результате процесса рекомбинации ДНК. Так возникает пул клеток с самыми разными рецепторами. Чтобы иммунный ответ возник, нужен хотя бы один, а на самом деле несколько лимфоцитов, рецепторы которых узнали бы чужака. И у малого процента людей оказывается, что среди всего разнообразия лимфоцитов нет таких, которые узнали бы COVID-19 и стали бы размножаться, дифференцироваться и производить антитела. Поскольку рекомбинация идет как случайная рулетка, то можно сказать, что человеку просто не повезло.

Таких людей, по официальным данным, не более 2%. Антитела у них не появляются ни после болезни, ни в ответ на прививку. В этом случае остается одно – ждать коллективного иммунитета.

Десятая. Проблемы с иммунным статусом. Врачи отмечают, что в редких случаях, когда несколько разных тестов на протяжении пары месяцев показывают полное отсутствие антител после вакцины, не мешает сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и обратиться к иммунологу. А иные вирусологи советуют вообще не беспокоиться и не тратиться на исследования антител после прививки. По их мнению защита будет вам обеспечена в любом случае.

Почему после прививки от коронавируса магнитится место укола

В соцсетях появились ролики, на которых люди прикладывают монеты к месту введения вакцины, при этом металл прилипает к телу. По мнению Бутенко, у некоторых людей есть способность удерживать металлические предметы.

«Могут прикладывать по десять-двадцать монет, и они прекрасно держатся. Некоторые обладают такой способностью, что удерживают в области груди металлические ложки или ножи. Такое явление у кого-то может быть очень развито, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Удивительного в этом нет», — рассказал вирусолог.

Специалист пояснил, что важный элемент деятельности нервной системы и органов человека — электричество. Способность притягивать металлы можно объяснить этим. Вакцина же не может содержать в себе «цифровое оборудование».

«Что такое вакцина? Она представляет собой просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего это просто фантазия у людей играет», — заявил Бутенко.

Как подготовиться к прививке от коронавируса

Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

— Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

— Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект – примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус?

— В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?

— Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

— Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

— Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

— Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

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