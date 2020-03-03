Почему в аптеках Крыма и Севастополя не хватает медицинских масок

Ответ прост: увеличение спроса. Оно сказалось и на объемах продаж в аптеках Крыма и Севастополя (и на цене, к слову), и на складских заказах, и на оптовых закупках… А вот производители, пардон, «из штанов выпрыгнуть» не могут. Тем более, что ажиотаж… мировой.

Сегодня, чтобы купить медицинскую маску, нужно побегать по аптекам. Далеко не во всех они есть, кроме того, есть ограничения по отпуску «в одни руки». В ГУП РК «Крым-Фармация» (сеть аптек на полуострове) медицинские маски еще есть, но в связи с увеличением спроса, их осталось немного.

Несмотря на значительно возросший спрос, в сети ГУП РК «Крым-Фармация» продолжается продажа медицинских масок. Однако, на данный момент, сохраняется лишь небольшой запас изделий, — сообщил зам. министра здравоохранения РК Николай Деркач.

По его словам, в феврале 2020 года через аптечные пункты предприятия было реализовано около 30 тысяч масок по доступным для населения ценам.

В целях урегулирования ситуации с дефектурой изделий, ГУП РК «Крым-Фармация» ежедневно осуществляет мониторинг рынка, ведет работу с поставщиками, для проведения закупки по оптимальным ценам, — сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

В то же время, в медицинских организациях имеется достаточный запас данных изделий.

В Севастополе ситуация с масками еще сложнее. Уже третий день этого товара в аптеках днем с огнем не найти. Причина та же – ажиотаж на теме «кононавируса».

Медики Крыма и Севастополя официально сообщают: ни одного случая заболевания (выявления носителя) коронавирусной инфекцией на полуострове НЕ ЗАФИКСИРОВАНО.