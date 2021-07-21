Почти 200 крымчан прошли бесплатное тестирование в ходе акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Акция проходила 18-19 июля в Феодосии, Керчи и Симферополе.

Республика Крым стала 21-м регионом, в котором побывали брендированные автомобили с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» на бортах. Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ прошли около 200 жителей Симферополя, Феодосии, Керчи. Как сообщили в минздраве РК, любой желающий всего за 15 минут бесплатно и анонимно мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Каждый, кто прошел тестирование, получил достоверную информацию о путях передачи ВИЧ и действенных мерах профилактики, а также смог оценить персональные риски заражения ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус. Об этом говорили на информационно-разъяснительных семинарах для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов, которые прошли в населенных пунктах проведения акции, – отметили в минздраве РК.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский также отметил, что в настоящее время риск заражения ВИЧ-инфекцией есть у каждого, но при раннем выявлении этого заболевания и при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить.

В последнее время в Республике Крым значительно увеличился охват населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. В Крыму под диспансерным наблюдением находятся около 11 тысяч ВИЧ-позитивных людей, из них антиретровирусную терапию получают более 75%, — сказал Антон Лясковский.

Он отметил значительное снижение стигматизации ВИЧ-положительных людей благодаря регулярной информационно-просветительской работе в регионе. Вместе с тем, заместитель министра констатировал, что заражение ВИЧ-инфекцией – это персональная ответственность человека, и человек сам должен быть заинтересован в самопросвещении и обладании необходимыми знаниями, чтобы сохранить свое здоровье.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ инфекций Минздрава РК Татьяна Богатырёва сообщила:

Учитывая, что ВИЧ-инфекция вышла из уязвимых групп населения в общую популяцию, каждый человек независимо от возраста, социального статуса должен пройди тестирование на ВИЧ. Сегодня ВИЧ – не приговор. С появлением новых антиретровирусных препаратов, это абсолютно управляемое хроническое заболевание, и прием терапии создает условия для долгой и качественной жизни ВИЧ-положительного человека. Лечение каждого пациента с ВИЧ является абсолютно бесплатным.

Она отметила, что в обществе существуют определенные опасения и страхи в отношении ВИЧ-инфекции, и это связано, прежде всего, с низкой информированностью населения об этом заболевании. По ее словам, проведение таких акций как «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в рамках которой людям рассказывают, что ВИЧ не передается бытовым путем, ни через рукопожатия, объятия и поцелуи, информируют о реальных путях заражения и простых правилах защиты, очень и очень важно для профилактики распространения ВИЧ/СПИДа.

По словам главного врача ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александра Немыкина, проблема ВИЧ-инфекции для Крыма продолжает оставаться актуальной. Крым находится во 2-й десятке по распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов Российской Федерации. Специфика Крыма как курорта и центра большой внутренней и внешней миграции накладывает определенный отпечаток на распространение ВИЧ-инфекции.

Очень важно информирование максимально большого числа людей о проблеме ВИЧ/СПИДа и способах профилактики. Существует необходимость проведения акций подобных «Тест на ВИЧ: Экспедиция», привлечения средств массовой информации к освещению данной темы, привлечения внимания руководителей регионов и общественности к данной проблеме, — отметил Александр Немыкин.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.