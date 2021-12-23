Почти на 5 гектаров уменьшилась площадь несанкционированных свалок в Крыму за год

Проблема несанкционированных свалок характерна для всей России. «Мусорная реформа» продвигается со скрипом. На нее в ходе Большой пресс-конференции обратил внимание Президент РФ Владимир Путин.

В целом так называемая «мусорная реформа» двигается, несмотря на сложности. Одна из ключевых задач — создание соответствующих операторов. Они созданы почти во всех регионах, начали работать. Нужно было обеспечить раздельную концентрацию мусора — и тут мы даже с опережением идем. То же самое касается и объектов переработки, новых полигонов. По всем направлениям идет работа, она движется темпом выше запланированного. И это неплохой показатель, — сообщил Путин.

А что в Крыму?

В Крыму продолжается реализация мероприятий по рекультивации 2 отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в городах Судак и Белогорск в рамках регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК.

Реализация этих мероприятий позволит к 2024 году улучшить качество жизни. Рассматривается возможность включения отработанного полигона ТКО в городе Феодосия в региональный проект «Чистая страна», а также прорабатывается вопрос по включению 10 отработанных полигонов ТКО в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, — отметили в минприроды.

По данным экологов, в этом году была уменьшена площадь свалок на полуострове.

За границами населенных пунктов площадь свалок уменьшилась на 29 809,3 кв. метров, в границах населенных пунктов — на 21 248,66 кв. метров. Таким образом, в 2021 году впервые темпы работы по ликвидации свалок превысили темпы по выявлению несанкционированных мест складирования отходов, — добавили в пресс-службе минприроды РК.

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