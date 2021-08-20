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Под Керчью начали строить дамбу. Должна защитить от разлива рек и подтоплений

Под Керчью начали строить дамбу. Должна защитить от разлива рек и подтоплений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 20.08.2021

Для предотвращения новых подтоплений началось строительство дамбы в селе Бондаренково под Керчью. Как уточнили в городской администрации, искусственная дамба, в случае подъема уровня воды в реке Булганак, не даст «большой воде» попасть в город, подтопить городские территории и объекты.

Под Керчью начали строить дамбу. Должна защитить от разлива рек и подтоплений

Строительство ведется общими усилиями специалистов Керчи и Ленинского района под руководством Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

Под Керчью начали строить дамбу. Должна защитить от разлива рек и подтоплений

Сейчас строители готовят ров, закладывают зуб дамбы, потом в траншею слой за слоем уложат глину с бутом. Затем предстоит закатать эти слои катком для скрепления. На метровой высоте от самого верха дамбы будут установлены 2 трубы. Это позволит избежать разрушения и размыва при достижении воды края, она выльется через трубы далее в русло.

Под Керчью начали строить дамбу. Должна защитить от разлива рек и подтоплений

Фото: администрация Керчи.

Под Керчью начали строить дамбу. Должна защитить от разлива рек и подтоплений

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