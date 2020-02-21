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Под руководством Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Крыму обсудили проблемы малого и среднего бизнеса

Под руководством Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Крыму обсудили проблемы малого и среднего бизнеса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:05 21.02.2020

Генпрокурор совершил первую рабочую поездку в Крым.

В Крыму состоялось совещание с представителями малого и среднего бизнеса под руководством Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Генеральный прокурор отметил, что в сфере предпринимательства уже проделана большая работа, однако требуется решить еще ряд задач. В частности, они касаются административных препятствий, необоснованного проведения плановых и внеплановых проверок контрольно-надзорными органами и деятельности правоохранительных органов, которые вмешиваются в работу предпринимателей.

Крым – стратегически важный регион. После возвращения в Россию в полной мере был использован потенциал развития Крыма. Был дан большой старт экономическому развитию. И, соответственно, предприниматели, которые работают в Крыму, они тоже нуждаются в поддержке. Поэтому задача органов прокуратуры — обеспечить соблюдение не только законных прав и интересов предпринимателей, но и разъяснить им нормы закона, которые у нас действуют, — сказал Игорь Краснов.

Формат данного совещания направлен на установление обратной связи между предпринимателями и органами власти. По мнению Генерального прокурора, результатом встречи станет реальная помощь предпринимателям и решение масштабных задач в обсуждаемой сфере.

Под руководством Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Крыму обсудили проблемы малого и среднего бизнеса

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