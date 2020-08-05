Под Севастополем — Байк-Шоу «Крах Вавилона». Движение транспорта ограничат

8 августа под Севастополем стартует Международное XXV Байк-Шоу «Крах Вавилона». Для обеспечения безопасности дорожного движения во время массового мероприятия вводится ряд ограничений:

с 09:00 часов 08 августа до 09:00 часов 10 августа на участке дороги Ялта – Севастополь, км 65+100 – км 66+800 вводится ограничения максимальной скорости движения транспортных средств до 50 км/ч

с 09:00 часов 08 августа до 09:00 часов 10 августа на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 65+182 –

км 66+999 (справа) и км 65+182 – км 66+999 (слева), а также по автомобильной дороге «Подъезд к с. Морозовка» будут действовать временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств

с 23:00 часов 08 августа до 18:00 часов 09 августа ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств кроме общественного транспорта, автотранспорта экстренных служб, технической группы, участников мероприятий будут действовать на пл. Нахимова

временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится и на время прохождения организованной транспортной колонны механических транспортных средств по следующим автомобильным дорогам: площадка у горы Гасфорта – Сапун-гора (вертолетная площадка) –

ул. Вокзальная – ул. Ленина – пл. Нахимова.

изменения вносятся и в организацию дорожного движения, в части организации левого поворота на автомобильной дороге Ялта – Севастополь

км 67+900 (подъезд к памятнику солдатам Сардинского Королевства, погибшим в Крымской войне 1855 – 1856 гг.)

В Правительстве Севастополя предупреждают: на участках, где будут введено ограничение движения транспорта, будут работать эвакуаторы.

В рамках заключенных государственных контрактов будет работать городской общественный транспорт по маршрутам № 18 «5-й км Балаклавского шоссе – с. Морозовка», № 37 «с. Родниковое – с. Передовое – 5-й км Балаклавского шоссе», №41«с. Передовое – 5-й км Балаклавского шоссе», № 183 «5-й км Балаклавского шоссе – с. Передовое». Также, во время проведения и после окончания мероприятия, будет организована челночная перевозка до горы Гасфорта автобусами большого класса с территории 5 км Балаклавского шоссе и с площади Захарова.

Программа Международного XXV Байк-Шоу «Крах Вавилона» — здесь.