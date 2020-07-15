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XXV международное байк-шоу пройдет в Севастополе 8-9 августа
Фото: sev.gov.ru

XXV международное байк-шоу пройдет в Севастополе 8-9 августа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:36 15.07.2020

Традиционно байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки» пройдет на площадке у горы Гасфорта. В этом году шоу посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Даты определены – 8 и 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Основное действие — кульминация байк-шоу «Крах Вавилона» состоится 8 августа в 22:30. Это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное представление.

В рамках байк-шоу примут участие: «Кипелов», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Ария», «Горшенев», 25/17, «Пилот», КняZz, MORDOR, Эпидемия, Александр Ф. Скляр, ТАЙМ-АУТ, Юлия Андреева и группа «Архипелаг», МЭЙТИ и другие. Имена исполнителей будут дополняться. Начало рок-концерта 8 августа с 17:00.

Программа на 9 августа: в 11:00 — старт мотоколонны по маршруту «гора Гасфорта – площадь Нахимова, Севастополь — гора Гасфорта». По возвращении мотоколонны на площадку у горы Гасфорта – праздничная развлекательная и спортивная программа и продолжение рок-концерта.

Подробная программа на bikeshow.ru.

XXV международное байк-шоу пройдет в Севастополе 8-9 августа

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