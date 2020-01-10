Под Севастополем обнаружили очередной снаряд времён ВОВ

Очередной артиллерийский снаряд времён ВОВ под Севастополем обнаружили на территории села Флотское. Боеприпас нашли рабочие при проведении земельных работ.

Росгвардейцы установили, что это 305-мм артиллерийский снаряд. Именно такие снаряды в годы обороны Севастополя использовались на одних из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота – 30-й и 35-й береговых батареях, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Боеприпас будет ликвидирован на спецполигоне. С места нахождения снаряд уже вывезен.