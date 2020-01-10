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Под Севастополем обнаружили очередной снаряд времён ВОВ

Под Севастополем обнаружили очередной снаряд времён ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:27 10.01.2020

Очередной артиллерийский снаряд времён ВОВ под Севастополем обнаружили на территории села Флотское. Боеприпас нашли рабочие при проведении земельных работ.

Росгвардейцы установили, что это 305-мм артиллерийский снаряд. Именно такие снаряды в годы обороны Севастополя использовались на одних из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота – 30-й и 35-й береговых батареях, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Боеприпас будет ликвидирован на спецполигоне. С места нахождения снаряд уже вывезен.

Под Севастополем обнаружили очередной снаряд времён ВОВ

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