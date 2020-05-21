Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Под Севастополем — в районе посёлка Фронтовое — обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Севастополем - в районе посёлка Фронтовое - обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом

Под Севастополем — в районе посёлка Фронтовое — обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:42 21.05.2020

В ходе проведения  земельно-строительных работ у обочины  автодороги в районе поселка Фронтовое, рабочие дорожной компании обнаружили предмет, который по своим внешним признакам, предположительно, напоминал бомбу. При выемке грунта, строители случайно зацепили ее ковшом экскаватора, оставив на корпусе предмета заметную трещину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники севастопольского отряда специального назначения ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по г. Севастополю, идентифицировали находку как немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной Войны. Примечательно, что вес опасной находки составил 50 кг. Росгвардейцы передали опасную находку сотрудникам регионального МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

Под Севастополем - в районе посёлка Фронтовое - обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом Под Севастополем - в районе посёлка Фронтовое - обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом

фото: ОМОН: «Беркут»

Под Севастополем - в районе посёлка Фронтовое - обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.