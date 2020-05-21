Под Севастополем — в районе посёлка Фронтовое — обнаружили авиабомбу. Рабочие задели её ковшом

В ходе проведения земельно-строительных работ у обочины автодороги в районе поселка Фронтовое, рабочие дорожной компании обнаружили предмет, который по своим внешним признакам, предположительно, напоминал бомбу. При выемке грунта, строители случайно зацепили ее ковшом экскаватора, оставив на корпусе предмета заметную трещину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники севастопольского отряда специального назначения ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по г. Севастополю, идентифицировали находку как немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной Войны. Примечательно, что вес опасной находки составил 50 кг. Росгвардейцы передали опасную находку сотрудникам регионального МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

фото: ОМОН: «Беркут»