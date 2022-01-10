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Под Севастополем вырубили можжевельник. Браконьеров разыскивают
фото: pxhere.com

Под Севастополем вырубили можжевельник. Браконьеров разыскивают

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:37 10.01.2022

В прошедшие выходные в Севприроднадзор поступила информация о вырубке можжевельника в районе поселка Сахарная головка.

Сотрудники профильного ведомства и лесничества оперативно выехали на место. По результатам обследования установлено, что спиленные деревья относятся к виду можжевельник колючий и занесены в Красную книгу города Севастополя. В настоящее время проводятся необходимые контрольно-надзорные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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