Под Судаком начали убирать свалку отходов, «мозолившую глаза» почти 20 лет

ГУП РК «Крымэкоресурсы» начало работы по ликвидации стихийной свалки в районе Краснокаменки, под Судаком. Объем отходов составляет более 40,8 тыс. кубометров. Мусор должны вывезти до конца 2020 года. На ликвидацию скандальной свалки из бюджета Республики будет выделено (в качестве субсидии) почти 23 миллиона рублей.

Мусор на территорию лесничества, вблизи села Краснокаменка начали массово свозить в 2006 году. В 2015-м свалку убрали – отходы перевезли на феодосийский полигон ТКО. Но уже через несколько месяцев сюда снова стали вывозить мусор. Админпротоколы были единичными и не помогали. В 2017-м площадь незаконного мусорного полигона достигала 17 000 кв. метров.

В мае этого года в министерстве ЖКХ Крыма отмечали, что на рекультивацию несанкционированного полигона ТКО в районе села Краснокаменка необходимо 100 млн. рублей.