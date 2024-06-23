Подробности и последствия ракетного удара по Севастополю. Информация Минобороны РФ

Ракетный удар по Севастополю ВСУ совершили не ночью (как по обыкновению), а средь бела дня, около полудня, еще и в выходной, еще и в православный праздник Троицы. Это были натовские ракеты «ATACMS» с очень небольшим временем подлета. Били по Севастополю по прямой – из района Одессы, расстояние 273 км было преодолено за 4-5 минут (при скорости ракеты почти 4000 км/ч). Вероятной целью стал аэродром «Бельбек». Но удар пришелся по пляжу, переполненному людьми. Еще одна «жесть» — ракеты были с кассетной «начинкой», то есть предназначенные для максимально большего поражения людей и техники. Как известно, пострадали люди, есть погибшие (пожилая женщина и маленький ребенок). К сожалению, число пострадавших увеличивается.

Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети, — сообщили в Минобороны РФ.

Двое мирных жителей, в числе которых двухлетний ребенок, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, еще 22 человека пострадали. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе пять целей, но осколки упали на прибрежной территории.

Еще о последствиях ракетного удара: в районе Учкуевки загорелась лесополоса, произошло возгорание жилого дома. По последним данным, озвученным губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, количество погибших выросло до 3 человек. Погибли двое детей один взрослый. Число пострадавших – около ста человек.

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