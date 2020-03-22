Подробности о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в Крыму

Увы, «завозы» еще будут.

Установлены все контакты (37 человек) первого заболевшего коронавирусной инфекцией в Крыму. Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер Республики Игорь Михайличенко.

На сегодняшний день все лица, которые контактировали с заболевшим, установлены и изолированы. Вчера в 23 часа даже нашли таксиста, который его возил, – сообщил чиновник.

Однако есть нюанс с контактами самих «контактеров». Например, устанавливаются личности всех клиентов таксиста, которых он вез после того, как доставил заразившегося мужчину. Напомним, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через Польшу и Украину. Он госпитализирован в евпаторийскую больницу. Состояние больного улучшается.

Самой большой же проблемой в этом случае стало то, что двое суток крымчанин не сообщал о своей поездке и самочувствии. Так, он прибыл в Крым с Украины 14 марта, а обратился за медпомощью только через два дня. Мало того, на границе мужчина скрыл факт посещения Франции.

Заболевший на переходе государственной границы Российской Федерации с Украины представил паспорт гражданина Российской Федерации. Информации о том, что он посещал страны Европы, представлено не было. В этот период времени работали уже сотрудники медицинской службы для отбора материала. Если бы было заявлено, что он посещал Францию, его бы обследовали прямо в пункте пропуска… Почувствовал он себя плохо 15 марта, а обратился за медпомощью 16 числа. В момент обследования он сообщил медикам, что находился во Франции, потом переместился в Краков, откуда отправился в Херсон украинскими авиалиниями. То есть мы понимаем, что, если он летел с Кракова в Херсон, им был предъявлен украинский паспорт, — рассказала в ходе заседания оперативного заседания штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В этот же день была отстранена от работы его жена, а детей не допустили в школу. Всего удалось установить 37 человек, которые с ним контактировали. Это пять близких и 32 отдаленных контакта. Они изолированы. Также установлен примерный «отдаленный круг контактов». Это лица, которые одновременно с ним пересекали госграницу РФ с Украины. По ним также выданы постановления «об установлении меднаблюдения и группы риска отстранены от работы».

Прогнозы? Специалисты уверяют: будут и еще «завозы» коронавируса. Как сообщила Наталья Пеньковская, после сообщения оперативного штаба о первом заболевшем была «обрушена» «горячая линия».

Вчера после сообщения оперативного штаба у нас была просто обрушена «горячая линия» – люди звонили, которые приехали пять-шесть-семь дней назад и сообщали, что они прибыли. Если они сообщают это на пятый-шестой день, мы понимаем, что до сегодня эта информация была сокрыта, — отметила специалист.

Почему крымчане скрывают свои «заграничные путешествия» — другой вопрос (наверное, из области морали), а вот катализатором «раскаяний» стал банальный страх.

Ну и предельно понятно теперь, откуда ждать заражения – распространения коронавируса.

Наша главная задача – не допустить распространения вируса от завозных. Мы должны быть к этому готовы, от этого не застрахован ни один субъект, — отметила глава управления Роспотребнадзора.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подытожил: для недопущения дальнейшего распространения коронавируса нужны «драконовские меры».

Если меры оперативные драконовские мы принимать не будем, мы ситуацию не остановим, коллеги. Просто главное — скорость реагирования, все должны быть установлены, у всех пробы, отследить и определить, кто контролирует, что они находятся дома. Это не шутки, не просьбы, это требования законодательства. Если будут выявляться случаи, что те, кто под подозрением, шатаются по городу — вплоть до того, чтоб электронные браслеты надевали, чтоб можно было контролировать, что они дома сидят. Без шуток, коллеги, меры должны быть очень жесткими, если будем играться в демократию — к хорошему не приведёт, — заявил на заседании оперативного штаба Аксёнов.

По данным главы крымского минздрава Игоря Чемоданова, на данный момент под медицинским наблюдением находится 413 человек на дому и 35 в стационаре.