Подробности смертельного ДТП на трассе «Ялта – Симферополь». Погибших все-таки двое

А вот авария у виновника ДТП за утро… третья по счету.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе «Ялта – Симферополь», в котором два человека погибли и два получили травмы. Об это страшной аварии, в которой 2 человека погибли, а еще двое получили серьезные травмы, — ЗДЕСЬ.

В УМВД по г. Севастополю раскрыли некоторые подробности. Буквально за несколько минут до трагического ДТП произошли ещё две дорожных аварии с участием одного и того же автомобиля.

По уточнённой информации Госавтоинспекции, сегодня утром на 57 км + 600 м автодороги «Ялта-Севастополь», 58-летний водитель «Хёнде» при выезде на полосу встречного движения совершил столкновение с легковым автомобилем «Тойота», под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе. Водитель «Тойоты» не пострадал. Далее, водитель «Хёнде» продолжил свое движение и на 59 км + 500 м автодороги столкнулся с легковым автомобилем «Опель», под управлением 20-летнего водителя и автомобилем «ГАК» под управлением 35-летнего водителя, которые двигались во встречном направлении по своей полосе. Водители транспортных средств не пострадали. Покинув очередное место ДТП, водитель «Хёнде» проследовал в направлении города Севастополя и на 60 км + 400 м автодороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Хёнде» под управлением 37-летнего водителя, который двигался по своей полосе, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате этого ДТП погиб водитель легкового автомобиля и 39-летний пассажир микроавтобуса. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 37-летний водитель и 38-летний пассажир микроавтобуса. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП сотрудниками Следственного управления УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.

Фото: УМВД по г. Севастополю.