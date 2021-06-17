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Подтопление в Керчи: пострадавших нет
Фото: минздрав РК

Подтопление в Керчи: пострадавших нет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 16:45 17.06.2021

По информации республиканского минздрава, в результате подтоплений в Керчи и ряде населенных пунктов на востоке Крыма никто не пострадал. Как уточнил глава минздрава РК Александр Остапенко, пациентов и медиков керченской горбольницы №1 не эвакуировали.

На момент затопления в больнице было 146 пациентов и один пациент на искусственной вентиляции легких Все 147 пациентов и 37 медицинских работников на момент затопления находились в больнице. Эвакуации пациентов мы не проводим. У нас достаточно запасов продуктов питания. По моему поручению руководители аптеки выдала медикаменты и расходные материалы. Электричество на данный момент подано двумя дизельгенераторами. Пациентов, которые должны поступать мы перенаправили в другие медицинские организации. Медики справляются. Пострадавших нет, — заявил министр.

Он также отметил, что каких-то «сверхплановых» вызовов «корой помощи» в регионе, пострадавшем от ливня, пока нет.

Сейчас по нагрузке мы не видим слишком большого перенаправления пациентов. Всё штатно. Мы направляем пациентов в Ленинскую центральную районную больницу, Керченскую городскую больницу №3 и частично в Феодосию. Добавили туда несколько бригад «скорой помощи», чтобы оперативно реагировали, — сказал Остапенко.

По словам министра, медучреждения Крыма находятся в режиме повышенной готовности, но ситуация контролируемая.

Подтопление в Керчи: пострадавших нет

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