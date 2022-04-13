«Погодное» происшествие в Крыму – ветром сорвало кровлю здания школы в Красногвардейском районе

Нюанс истории – кровлю капитально отремонтировали в 2019 году.

Прокуратура Крыма разбирается в причинах и обстоятельствах «погодного» происшествия в Красногвардейском районе. 11 апреля сильный ветер сорвал часть кровли МБУ «Александровская школа». В результате происшествия никто не пострадал. Но, как говорится, есть нюансы.

В ходе организованных проверочных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре Красногвардейского района, будут установлены причины повреждения, дана оценка качеству и своевременности проведения ремонтных работ, которые осуществлялись в 2019 году, — отметили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре Крыма, при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РК.