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Поиск человека! В Крыму пропал 17-летний парень

Поиск человека! В Крыму пропал 17-летний парень

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 13:56 20.12.2021

В Крыму разыскивают 17-летнего Романа Влахно.

19 декабря, ориентировочно, в 17: 00, ушел из дома, до настоящего времени не вернулся и не выходил на связь 17-летний Роман Влахно. Приметы подростка: рост примерно 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, челка до бровей, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные туфли, на голове – объемные наушники. Тех, кто видел Романа, просьба сообщить любые подробности правоохранителям (102), — сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Информацию о поиске парня подтвердили в крымском поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Тема на форуме — по ссылке.

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Поиск человека! В Крыму пропал 17-летний парень

Поиск человека! В Крыму пропал 17-летний парень

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