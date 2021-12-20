Поиск человека! В Крыму пропал 17-летний парень

В Крыму разыскивают 17-летнего Романа Влахно.

19 декабря, ориентировочно, в 17: 00, ушел из дома, до настоящего времени не вернулся и не выходил на связь 17-летний Роман Влахно. Приметы подростка: рост примерно 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, челка до бровей, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные туфли, на голове – объемные наушники. Тех, кто видел Романа, просьба сообщить любые подробности правоохранителям (102), — сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.