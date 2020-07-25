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Поиск трехлетнего Мусы Сулейманова. Работают водолазы
Фото: ВК

Поиск трехлетнего Мусы Сулейманова. Работают водолазы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:50 25.07.2020

К поискам пропавшего накануне во второй половине дня в селе Строгановка, под Симферополем, трехлетнего Мусы Сулейманова привлечены водолазы. В оперативном штабе отметили, что главную опасность в окрестностях села представляет водоемы, и достаточно глубокие (до 2 метров в глубину) ямы, заполненные грунтовыми водами. Водолазы обследуют местные пруды и озеро.

История просто удивительная, рассказали в штабе. Малыш гулял со старшей сестрой на площадке, недалеко от дома. В какой-то момент девочка потеряла Мусу из виду. И все… Как сквозь землю провалился. Спасатели подчеркнули, что работа водолазов ни в коем случае не означает, что живым мальчика найти надежды нет. Напротив, зона поиска расширена. Добровольцы уже второй раз прочесывают местный лес. Дроны целый день облетали окрестности, ведя аэросъемку. Автолюбителей, проезжавших в 17-18 часов 24 июля близ Строгановки, просят проверить записи регистраторов – вдруг в кадр попал ребенок. В поисковой операции участвует около 2 тысяч человек. Надежда есть.

Поиск трехлетнего Мусы Сулейманова. Работают водолазы

 

Поиск трехлетнего Мусы Сулейманова. Работают водолазы

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