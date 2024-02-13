Поиск вражеских мин. Тральщики ЧФ отработали ключевые маршруты в Черном море

Тральщики ЧФ провели разведку в Черном море в условиях минной опасности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Проверены все маршруты интенсивного судоходства.

Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В условиях реальной минной опасности… тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства, — говорится в сообщении.

Экипажи тральщиков отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.

Подчеркивается, что реальная опасность обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.