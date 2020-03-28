Поиски пилота Су-27, который упал 25 марта в Черное море, прекращены

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее упал в Черное море, прекращены спустя двое суток. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС .

Собеседник агентства отметил, что из района, где, предположительно, должны находиться пилот и обломки самолета, вышли все суда. Поиски на поверхности больше проводиться не будут, теперь начнутся подводные поиски разбившегося истребителя.

Также источник рассказал, что участники поисковой операции обыскали весь квадрат поисков и даже вышли за его пределы, однако им не удалось обнаружить ни летчика, ни следы самолета на поверхности моря.

РИА Новости уточняет: поисковая операция будет продолжена под водой.

Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолета, – рассказал собеседник агентства.

Вечером 25 марта Су-27 пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии. На поиск и спасение летчика направили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся недалеко от места происшествия. С момента крушения пилот находится в ледяной воде в четырехбалльный шторм. Температура воды в районе поиска составляла 7-9 градусов, а скорость ветра достигала 17 м/с. Поиски проходили на площади 350 квадратных миль. Ранее поступала неофициальная информация информация о том, что пилот был найден, но скончался от переохлаждения, но ее опровергли источники ТАСС. Отметим, что от Минобороны с 26 марта не было ни одного комментария на эту тему.