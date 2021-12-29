Поклонская ответила киевским «обвинителям» и «судьям»

Как мы уже сообщали, украинская прокуратура направила в суд обвинение в госизмене против Сергея Аксёнова и Натальи Поклонской. В отношении них открыто дело о государственной измене.

Чрезвычайный и полномочный Посол России в Республике Кабо-Верде прокомментировала эти «новости из Киева».

Опять Поклонская и Аксёнов. И вот уже спустя семь лет (триста двадцать девятый раз) офис Генеральной прокуратуры Украины направляет дело в суд за «госизмену». Вместо того чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. Коллеги, займитесь делом! Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно, — написала на своей странице в Facebook Наталья Поклонская.

Все потуги украинских «судей» и «обвинителей» она назвала имитацией бурной деятельности.

Ранее Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

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