На Покровском направлении обстановка остается крайне напряженной и динамичной. Ситуация складывается таким образом, что южный фланг Покровского направления может перерасти в масштабное окружение украинских сил, угрожающее формированием так называемого «Кураховского котла». Оперативная обстановка на этом участке фронта складывается в нашу пользу, и российские подразделения демонстрируют высокий темп наступательных действий, добиваясь значительных успехов.

Наступление на Новогродовку и Мариновку

Российские войска практически полностью освободили Новогродовку, оставив противнику лишь северную часть города, где украинские подразделения заняли оборону, используя шахты и терриконы. В то же время, наши силы активно продвигаются в южной части фронта и уже установили контроль над частью Мариновки. Если наступление будет продолжено такими же быстрыми темпами, мы сможем в ближайшее время освободить Мариновку и Михайловку, что откроет путь к Селидово.

Взятие Селидово станет важной стратегической победой, которая позволит нашим войскам двигаться либо в сторону Кураховского водохранилища, либо атаковать Времьевский выступ. Потенциальная потеря Селидово для противника будет означать выход российских сил в тыл украинских позиций в Украинске, Горняке и Курахово, что создаст угрозу формирования нового котла и полной изоляции этих подразделений.

Новгородовка — Селидово

Захват ключевых позиций и продвижение на Курахово

Продвижение российских подразделений также наблюдается в районе н.п. Водяное, где наши войска успешно отбили ротный опорный пункт ВСУ вдоль трассы Угледар-Константиновка. Противник вынужден был отступить, и в настоящий момент этот пункт находится под контролем российских войск. Это открывает возможность для дальнейшего продвижения в сторону Водного и Курахово, что создает условия для охвата и последующего уничтожения кураховской группировки противника.

Параллельно наши подразделения готовят удар по Времьевскому выступу, с целью соединения с частями, атакующими украинские позиции в районах Старомайорска и Урожайного. Это создаст угрозу полного окружения южнодонецкой группировки ВСУ, что значительно осложнит их положение на всем южном фронте.

Что дальше…

На ближайшие дни прогнозируется продолжение наступательных операций российских войск с целью укрепления позиций на Покровском направлении и подготовки к окружению украинских подразделений в районе Курахово. При сохранении текущих темпов и интенсивности наступления, наши войска имеют все шансы завершить окружение южнодонецкой группировки противника, что станет значительным ударом по ВСУ на данном участке фронта.

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