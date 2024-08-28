Обстановка в Курской области: что происходит на фронте?

Боевые действия в Курской области сейчас — 28.08.24 года. День двадцать первый — Хроника событий. Карта СВО. В целом, фронт на Курском направлении стабилизировался. Насыщение фронта российскими закаленными в боях войсками позволяет поддерживать устойчивую оборону и проводить локальные контратаки в стратегически важных точках, чтобы выдавить противника из занятых населенных пунктов. Украинские войска испытывают дефицит сил для прорыва через оборонительные линии, и попытки лобовых атак не приводят к значимым успехам. Важные изменения наблюдаются в ключевых населенных пунктах: Кремяное, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное и других.
Российское ВКС продолжает играть ключевую роль, системно выбивая резервы и логистику противника, особенно в Сумской области, что дополнительно ослабляет украинские силы. Ситуация для ВСУ ухудшается, так как без серьезных подкреплений и новых стратегических решений они не смогут добиться значимых успехов на Курском фронте. В Киеве судорожно ищут выход из сложившейся, совершенно неоправданной и безсмысленной, кровавой драмы.
Армия продолжает укреплять оборонительные линии и строит новые переправы через реку Сейм для обеспечения снабжения войск, что свидетельствует о подготовке к возможно длительной обороне и усилению контроля над ситуацией в регионе.
05:03:20
Используй удобное оглавление:
- 1 Обстановка на Курском направлении на 28 августа 2024 года
- 2 Глушковский участок
- 3 Кореневское направление
- 4 Суджанский участок
- 5 Льговский участок
- 6 Воздушные операции и дроны
- 7 Курская область 28.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО
- 8 Новости СВО на Украине. Коротко о главном
- 9 Кинбурнская коса
- 10 Обстановка на фронтах по состоянию на 28 августа 2024 года
- 11 Покровское направление
- 12 Запорожское направление
- 13 Донецкое направление
- 14 Торецкое направление
- 15 Часовярское направление
- 16 Северское направление
- 17 Краснолиманское направление
- 18 Купянское направление
- 19 Харьковское направление
- 20 Действия ПВО и авиации
- 21 Что говорит противник
- 22 Карта боевых действий в Курской области 28.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
Обстановка на Курском направлении на 28 августа 2024 года
Обзор по направлениям:
Противник продолжает демонстрировать признаки истощения, фронт на протяжении длительного времени остаётся стабильным, с незначительными тактическими перемещениями. Украинская армия испытывает трудности с развитием наступления на этом направлении, несмотря на переброску частей 92-й механизированной бригады. Эти силы ВСУ были задействованы для компенсации потерь и поддержания текущих позиций, но их появление не привело к значительным изменениям на фронте.
Глушковский участок
Воздушные операции и дроны
Российская авиация продолжает наносить удары по резервам противника в Сумской области. Авиация действует в роли «ангела-хранителя» Курской области, препятствуя любым попыткам ВСУ нарастить свои силы в этом направлении.
Также зафиксирована активная работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО) — было сбито четыре украинских ракеты, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и оснащенности наших ПВО.
Украинская армия испытывает трудности с удержанием текущих позиций и дальнейшими наступательными действиями, что подчеркивается устойчивостью и прочностью российской обороны.
Противник находится в положении, когда его стратегические перспективы на Курском направлении становятся всё более неопределёнными и туманными.
Курская область 28.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
Новости СВО на Украине. Коротко о главном
Кинбурнская коса
С момента атаки врага в Курской области и в условиях непрекращающегося наступления ВС РФ на Донецком направлении (да и в целом уверенного доминирования наших по всей линии боевого соприкосновения) ежедневно звучат разговоры (от обсуждений до вбросов из «проверенных источников») о возможной операции ВСУ на юге. Направлениями ударов эксперты всех мастей называют Запорожское (Энергодар и ЗАЭС) и Херсонское (но не Крынки и острова, а Кинбурнскую косу). Подробности и анализ ситуации — ЗДЕСЬ.
Напоминаем, что враг концентрирует ударную группировку на севере Черниговской области, рядом с российской границей, с целью атаки Брянской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях населенных пунктов Суземка и Севск. Для этой операции противник собрал несколько батальонно-тактических групп из 41-й и 54-й бригад, а также подразделения для развития успеха. План противника заключается в выходе к рекам Нерусса и Сев для занятия оборонительных позиций и ведения долгосрочной обороны.
Однако, несмотря на эти приготовления, ударная группировка первого эшелона насчитывает лишь около 1500 человек и 60 боевых бронированных машин (ББМ), что указывает на ставку на внезапность, как это уже было в Курской области.
Обстановка на фронтах по состоянию на 28 августа 2024 года
Ситуация на фронтах, в целом, продолжает складываться в пользу российских войск. Наши силы успешно продвигаются на Донецком направлении, где удалось закрепить позиции и освободить несколько ключевых населенных пунктов, в том числе Орловку и значительную часть Новогродовки. Наступательные действия российских подразделений заставляют противника отступать, а местами даже полностью оставлять позиции. Противник испытывает дефицит резервов и технических средств, что ограничивает его возможности для проведения эффективных контратак.
На других направлениях фронта также наблюдаются положительные изменения. Российская авиация и артиллерия продолжают оказывать мощное давление на противника, нанося удары по его тылам и резервам. Уверенные действия наших войск и грамотная тактика командования позволяют сохранять инициативу и удерживать стратегически важные позиции.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска освободили Орловку, что стало значительным успехом. Освободив Калиново, ВС РФ вошли в Мемрик и заняли его практически наполовину, открыв выход к Украинску и селу Галицыновка — последней линии снабжения Карловки. Взятие этих позиций вынудит ВСУ уходить полями на юг. Также освобождена практически вся Новогродовка, крупный населенный пункт с 14 тысячами жителей, взятие которого произошло менее чем за неделю. В Михайловке идет освобождение территории, и российские силы атакуют Селидово с террикона севернее города и с востока. Под контролем находятся Красный Яр и Крутой Яр, а на окраинах Николаевки идут бои, откуда виден Мирноград. В Гродовке самые тяжелые бои, но даже здесь отмечаются тактические успехи.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжаются ожесточенные бои в островной зоне. Большая часть островов находится под контролем ВС РФ. Вчера была предпринята попытка десантирования на Кинбурнскую косу силами ВСУ, в том числе с участием польских наемников. Противник использовал БЭКи для предварительного удара по береговым позициям, а также несколько скоростных лодок. Однако российские силы успешно отразили эту атаку. По мнению экспертов, это могла быть разведка боем, и в будущем ВСУ могут попытаться прорваться на Кинбурнскую или Тендровскую косы, так как для этого у них имеются необходимые силы и средства.
Запорожское направление
На Запорожском фронте наблюдается движение ранее аккумулированных украинских сил в направлении Орехова и Малой Токмачки, что к северу от Работино. По оперативным данным, инженерные подразделения ВСУ пытаются разминировать проходы в сторону позиций ВС РФ. Российские дроноводы и артиллеристы остаются бдительными, активно препятствуя продвижению противника. Здесь возможна интенсификация боевых действий в ближайшие дни.
Донецкое направление
На Донецком направлении российские войска отбили у ВСУ ротный опорный пункт у Водяного, укрепив свои позиции западнее трассы Угледар-Константиновка. В самой Константиновке российские силы продвинулись вперед после прибытия подкреплений. В Красногоровке ВС РФ не хватает сил для вытеснения украинских войск из последних позиций на окраине без дополнительного подкрепления.
Торецкое направление
На Торецком участке продолжаются бои в Нелеповке и на окраинах Торецка. Отмечены небольшие тактические успехи российских войск.
Часовярское направление
На Часовярском направлении ситуация остается напряженной, но без значительных изменений. Российские войска продолжают расширять плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра. Артиллерия и дроны активно работают, поддерживая наступательные действия. В украинских источниках появилась информация о начале принудительной эвакуации жителей Константиновки, расположенной западнее Часов Яра.
Северское направление
На Северском направлении существенных изменений нет, но российские войска предпринимают попытки прорвать украинскую оборону у населенных пунктов Переездное и Выемка.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении ведутся позиционные бои у Тернов и Тернового. Значительных изменений в линии соприкосновения не наблюдается.
Купянское направление
На Купянском участке продолжаются бои у Песчаного и в Стельмаховке. Линия фронта остается стабильной.
Харьковское направление
На Харьковском фронте ведутся позиционные бои в районе Липцов. В Волчанске наблюдаются встречные уличные бои, ситуация остается напряженной и стабильно тяжелой.
Действия ПВО и авиации
ПВО России за ночь уничтожило до 30 беспилотников ВСУ, в том числе 4 тактические ракеты «Точка У», которые были сбиты над Курской областью. Российская авиация продолжила массированные удары по военным объектам в тылу противника, за последние сутки было поражено более 140 целей. Для ударов использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. В Сумской области ракетой «Искандер» была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом. Также удары были нанесены по военному аэродрому Дубно в Ровенской области, а также по объектам в Озёрном в Житомирской области и Староконстантинове.
Ситуация на всех фронтах остается напряженной, с локальными успехами российских войск на различных направлениях. Ожидается возможное усиление боевых действий в ближайшие дни, особенно в ключевых зонах, таких как Херсонское и Запорожское направления. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и наращивать оборонительный потенциал, в то время как украинские силы пытаются перегруппироваться и найти новые возможности для контратак.
Что говорит противник
Новый план у Зеленского
Владимир Зеленский в сентябре посетит США и представит американским властям свой план, целью которого является «вынуждение» России прекратить спецоперацию, сообщает Bloomberg. Также Киев предложит свой взгляд на «место Украины в глобальной безопасности».
«Было бы справедливо сначала представить план президенту США, от него зависит, будет ли план успешным», — сказал Зеленский.
Как ожидается, свой план он покажет как президенту США Джо Байдену, так и кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу. Газета Politico писала, что Киев планирует предоставить администрации президента США список целей на российской территории, по которым ВСУ намерены ударить американским дальнобойным оружием.
В ЕС продолжается обсуждение возможного отправки военных на Украину под прикрытием «инструкторов»
Пока что единого мнения не выработано, и некоторые страны, такие как Германия, Венгрия и Австрия, выступают против отправки войск на помощь Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самолеты F-16 приняли участие в отражении российского ракетного удара. Он также сообщил, что активизировал переговоры с Белым домом по поводу предоставления дальнобойных систем американского производства для ударов по целям на территории России.
Карта боевых действий в Курской области 28.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
Специальная военная операция на Украине — Здесь.
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