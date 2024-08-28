Обстановка в Курской области: что происходит на фронте?

Боевые действия в Курской области сейчас — 28.08.24 года. День двадцать первый — Хроника событий. Карта СВО. В целом, фронт на Курском направлении стабилизировался. Насыщение фронта российскими закаленными в боях войсками позволяет поддерживать устойчивую оборону и проводить локальные контратаки в стратегически важных точках, чтобы выдавить противника из занятых населенных пунктов. Украинские войска испытывают дефицит сил для прорыва через оборонительные линии, и попытки лобовых атак не приводят к значимым успехам. Важные изменения наблюдаются в ключевых населенных пунктах: Кремяное, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное и других.

Российское ВКС продолжает играть ключевую роль, системно выбивая резервы и логистику противника, особенно в Сумской области, что дополнительно ослабляет украинские силы. Ситуация для ВСУ ухудшается, так как без серьезных подкреплений и новых стратегических решений они не смогут добиться значимых успехов на Курском фронте. В Киеве судорожно ищут выход из сложившейся, совершенно неоправданной и безсмысленной, кровавой драмы.

Армия продолжает укреплять оборонительные линии и строит новые переправы через реку Сейм для обеспечения снабжения войск, что свидетельствует о подготовке к возможно длительной обороне и усилению контроля над ситуацией в регионе.

05:03:20

Обстановка на Курском направлении на 28 августа 2024 года

Обзор по направлениям:

Противник продолжает демонстрировать признаки истощения, фронт на протяжении длительного времени остаётся стабильным, с незначительными тактическими перемещениями. Украинская армия испытывает трудности с развитием наступления на этом направлении, несмотря на переброску частей 92-й механизированной бригады. Эти силы ВСУ были задействованы для компенсации потерь и поддержания текущих позиций, но их появление не привело к значительным изменениям на фронте.

Глушковский участок

На Глушковском участке обстановка характеризуется снижением интенсивности боевых действий. Уроки мясорубки под Комаровкой видимо пошли впрок. Между тем противник укрепляет свои позиции южнее и даже имеет там небольшое продвижение. Украинские силы ограничиваются артиллерийскими ударами и атаками дронов. Противник не пытается пересечь границу, и линия соприкосновения остается стабильной. Позиционная война продолжается, и стороны не предпринимают активных наступательных действий. Однако украинские БПЛА продолжают проводить атаки на мирные населенные пункты, используя узконаправленные антенны для расширения дальности ударов до более чем 20 км. Это свидетельствует о попытках ВСУ оказывать психологическое давление на российские войска и местное население, однако без значительных результатов на земле. Кореневское направление На Кореневском направлении ВСУ пытаются расширить зону контроля в западном направлении, стремясь продвинуться к селу Кульбаки. Однако их бронетехника попала под удар российских FPV-дронов, что привело к значительным потерям. В районе Снагости российские ВКС нанесли бомбовый удар по украинским силам, укрывавшимся в лесополосе, что также оказало сдерживающее воздействие на их наступательные действия. В это же время была отражена очередная атака на н.п. Кремяное, и по оперативным данным, на окраинах Коренево была уничтожена украинская командно-штабная машина М577. Суджанский участок На Суджанском участке противник продолжает концентрировать усилия на выдавливании российских войск из Мартыновки и пытается продвинуться в направлении Малой Локни и Черкасского Поречного. Однако все атаки встречают мощное сопротивление со стороны российской армии. Группа спецназа «Ахмат» активно уничтожает технику противника на дорогах, используя FPV-дроны. Несмотря на попытки украинских войск пробиться через линию обороны в Малой Локне и Черкасском Поречном, все их усилия оказались безрезультатными, и фронт остается стабильным. Льговский участок На Льговском участке ВСУ также не добились значимых успехов. Несмотря на попытки взять под контроль Малую Локню на протяжении двух недель, украинские войска понесли значительные потери и потеряли боевой дух. Российские войска, получившие подкрепления, продолжают удерживать позиции в Малой Локне и Черкасском Поречном. В районе Нечаева проблемы были локализованы, и украинским силам будет очень трудно продвигаться без значительных резервов. Бойцы 1009-го полка более недели сдерживали наступление бронетехники, пытавшейся прорваться вглубь Курской области

Воздушные операции и дроны

Российская авиация продолжает наносить удары по резервам противника в Сумской области. Авиация действует в роли «ангела-хранителя» Курской области, препятствуя любым попыткам ВСУ нарастить свои силы в этом направлении.

Также зафиксирована активная работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО) — было сбито четыре украинских ракеты, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и оснащенности наших ПВО.

Украинская армия испытывает трудности с удержанием текущих позиций и дальнейшими наступательными действиями, что подчеркивается устойчивостью и прочностью российской обороны.

Противник находится в положении, когда его стратегические перспективы на Курском направлении становятся всё более неопределёнными и туманными.

05:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 28.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Кинбурнская коса

С момента атаки врага в Курской области и в условиях непрекращающегося наступления ВС РФ на Донецком направлении (да и в целом уверенного доминирования наших по всей линии боевого соприкосновения) ежедневно звучат разговоры (от обсуждений до вбросов из «проверенных источников») о возможной операции ВСУ на юге. Направлениями ударов эксперты всех мастей называют Запорожское (Энергодар и ЗАЭС) и Херсонское (но не Крынки и острова, а Кинбурнскую косу). Подробности и анализ ситуации — ЗДЕСЬ.

Кинбурнская коса - Неудачная попытка десанта ВСУ Ранним утром на Кинбурнской косе развернулись события, демонстрирующие как важность воздушной разведки, так и готовность российских десантников к отражению угроз со стороны противника. Средствами воздушной разведки российских войск были обнаружены десантные катера ВСУ, двигавшиеся с высокой скоростью из района Очакова в направлении Кинбурнской косы. Этот манёвр ВСУ не остался без внимания, и российские силы были оперативно приведены в полную боевую готовность. Как только десантные катера приблизились к побережью, противник открыл массированный артиллерийский огонь по нашим позициям на берегу, пытаясь подавить огневые точки и создать условия для высадки своего морского десанта. Эта тактика, направленная на деморализацию обороняющихся и разрушение их огневых позиций, была встречена хладнокровной выдержкой и дисциплиной российских солдат. Подпустив катера противника на расстояние уверенного поражения, расчеты противотанковых подразделений, обороняющих побережье Днепровского лимана, применили ПТРК «Корнет». Точными пусками управляемых ракет был уничтожен один из десантных катеров, лишив противника части личного состава и средств для высадки. Однако, не оставляя своих попыток, украинским силам удалось частично разминировать небольшой участок берега, используя подрыв управляемого боевого катера. Это позволило им предпринять вторую попытку высадки на берег. Тем не менее, готовность российских войск оказалась на высоте. Первая группа ВСУ, ступившая на землю, была мгновенно уничтожена пуском управляемой ракеты ПТРК «Фагот». Узнайте больше: Кризис ВСУ на Курском направлении. Противник теряет технику и живую силу Последовавший за этим стрелковый бой продемонстрировал превосходство российских десантников-противотанкистов. В ходе перестрелки они уничтожили оставшихся бойцов вражеской ДРГ. Впоследствии было установлено, что среди убитых находились иностранные наемники, в том числе из Польши, что указывает на интернациональный характер контингента ВСУ. Эта операция на Кинбурнской косе показала высокую координацию российских подразделений, готовность к отражению атак и использование современного вооружения в боевых условиях. Вновь продемонстрирована важность взаимодействия всех родов войск — от воздушной разведки до пехоты и артиллерии, что позволило добиться убедительного успеха в сложной боевой обстановке.

Напоминаем, что враг концентрирует ударную группировку на севере Черниговской области, рядом с российской границей, с целью атаки Брянской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях населенных пунктов Суземка и Севск. Для этой операции противник собрал несколько батальонно-тактических групп из 41-й и 54-й бригад, а также подразделения для развития успеха. План противника заключается в выходе к рекам Нерусса и Сев для занятия оборонительных позиций и ведения долгосрочной обороны.

Однако, несмотря на эти приготовления, ударная группировка первого эшелона насчитывает лишь около 1500 человек и 60 боевых бронированных машин (ББМ), что указывает на ставку на внезапность, как это уже было в Курской области.

Обстановка на фронтах по состоянию на 28 августа 2024 года

Ситуация на фронтах, в целом, продолжает складываться в пользу российских войск. Наши силы успешно продвигаются на Донецком направлении, где удалось закрепить позиции и освободить несколько ключевых населенных пунктов, в том числе Орловку и значительную часть Новогродовки. Наступательные действия российских подразделений заставляют противника отступать, а местами даже полностью оставлять позиции. Противник испытывает дефицит резервов и технических средств, что ограничивает его возможности для проведения эффективных контратак.

На других направлениях фронта также наблюдаются положительные изменения. Российская авиация и артиллерия продолжают оказывать мощное давление на противника, нанося удары по его тылам и резервам. Уверенные действия наших войск и грамотная тактика командования позволяют сохранять инициативу и удерживать стратегически важные позиции.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска освободили Орловку, что стало значительным успехом. Освободив Калиново, ВС РФ вошли в Мемрик и заняли его практически наполовину, открыв выход к Украинску и селу Галицыновка — последней линии снабжения Карловки. Взятие этих позиций вынудит ВСУ уходить полями на юг. Также освобождена практически вся Новогродовка, крупный населенный пункт с 14 тысячами жителей, взятие которого произошло менее чем за неделю. В Михайловке идет освобождение территории, и российские силы атакуют Селидово с террикона севернее города и с востока. Под контролем находятся Красный Яр и Крутой Яр, а на окраинах Николаевки идут бои, откуда виден Мирноград. В Гродовке самые тяжелые бои, но даже здесь отмечаются тактические успехи.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжаются ожесточенные бои в островной зоне. Большая часть островов находится под контролем ВС РФ. Вчера была предпринята попытка десантирования на Кинбурнскую косу силами ВСУ, в том числе с участием польских наемников. Противник использовал БЭКи для предварительного удара по береговым позициям, а также несколько скоростных лодок. Однако российские силы успешно отразили эту атаку. По мнению экспертов, это могла быть разведка боем, и в будущем ВСУ могут попытаться прорваться на Кинбурнскую или Тендровскую косы, так как для этого у них имеются необходимые силы и средства.

Запорожское направление

На Запорожском фронте наблюдается движение ранее аккумулированных украинских сил в направлении Орехова и Малой Токмачки, что к северу от Работино. По оперативным данным, инженерные подразделения ВСУ пытаются разминировать проходы в сторону позиций ВС РФ. Российские дроноводы и артиллеристы остаются бдительными, активно препятствуя продвижению противника. Здесь возможна интенсификация боевых действий в ближайшие дни.

Донецкое направление

На Донецком направлении российские войска отбили у ВСУ ротный опорный пункт у Водяного, укрепив свои позиции западнее трассы Угледар-Константиновка. В самой Константиновке российские силы продвинулись вперед после прибытия подкреплений. В Красногоровке ВС РФ не хватает сил для вытеснения украинских войск из последних позиций на окраине без дополнительного подкрепления.

Торецкое направление

На Торецком участке продолжаются бои в Нелеповке и на окраинах Торецка. Отмечены небольшие тактические успехи российских войск.

Часовярское направление

На Часовярском направлении ситуация остается напряженной, но без значительных изменений. Российские войска продолжают расширять плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра. Артиллерия и дроны активно работают, поддерживая наступательные действия. В украинских источниках появилась информация о начале принудительной эвакуации жителей Константиновки, расположенной западнее Часов Яра.

Северское направление

На Северском направлении существенных изменений нет, но российские войска предпринимают попытки прорвать украинскую оборону у населенных пунктов Переездное и Выемка.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении ведутся позиционные бои у Тернов и Тернового. Значительных изменений в линии соприкосновения не наблюдается.

Купянское направление

На Купянском участке продолжаются бои у Песчаного и в Стельмаховке. Линия фронта остается стабильной.

Харьковское направление

На Харьковском фронте ведутся позиционные бои в районе Липцов. В Волчанске наблюдаются встречные уличные бои, ситуация остается напряженной и стабильно тяжелой.

Действия ПВО и авиации

ПВО России за ночь уничтожило до 30 беспилотников ВСУ, в том числе 4 тактические ракеты «Точка У», которые были сбиты над Курской областью. Российская авиация продолжила массированные удары по военным объектам в тылу противника, за последние сутки было поражено более 140 целей. Для ударов использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. В Сумской области ракетой «Искандер» была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом. Также удары были нанесены по военному аэродрому Дубно в Ровенской области, а также по объектам в Озёрном в Житомирской области и Староконстантинове.

Ситуация на всех фронтах остается напряженной, с локальными успехами российских войск на различных направлениях. Ожидается возможное усиление боевых действий в ближайшие дни, особенно в ключевых зонах, таких как Херсонское и Запорожское направления. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и наращивать оборонительный потенциал, в то время как украинские силы пытаются перегруппироваться и найти новые возможности для контратак.

Что говорит противник

Новый план у Зеленского

Владимир Зеленский в сентябре посетит США и представит американским властям свой план, целью которого является «вынуждение» России прекратить спецоперацию, сообщает Bloomberg. Также Киев предложит свой взгляд на «место Украины в глобальной безопасности».

«Было бы справедливо сначала представить план президенту США, от него зависит, будет ли план успешным», — сказал Зеленский.

Как ожидается, свой план он покажет как президенту США Джо Байдену, так и кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу. Газета Politico писала, что Киев планирует предоставить администрации президента США список целей на российской территории, по которым ВСУ намерены ударить американским дальнобойным оружием.

В ЕС продолжается обсуждение возможного отправки военных на Украину под прикрытием «инструкторов»

Пока что единого мнения не выработано, и некоторые страны, такие как Германия, Венгрия и Австрия, выступают против отправки войск на помощь Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самолеты F-16 приняли участие в отражении российского ракетного удара. Он также сообщил, что активизировал переговоры с Белым домом по поводу предоставления дальнобойных систем американского производства для ударов по целям на территории России.

Карта боевых действий в Курской области 28.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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