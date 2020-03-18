Полезно! В Сети появился ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса

Стопкоронавирус.рф — официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).
Российское правительство для оперативного информирования о ситуации с распространением коронавируса запустило сайт
Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:27 18.03.2020
Стопкоронавирус.рф — официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).
Российское правительство для оперативного информирования о ситуации с распространением коронавируса запустило сайт
14.03.2020
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