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Полезно! В Сети появился ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса

Полезно! В Сети появился ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:27 18.03.2020

Стопкоронавирус.рф — официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).

Российское правительство для оперативного информирования о ситуации с распространением коронавируса запустило сайт стопкоронавирус.рф. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что задача информационного ресурса – опровергнуть слухи и предотвратить распространение лживых данных о COVID-19.

Полезно! В Сети появился ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса

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