Полгода «потопу» в Ялте: что сделано, что делается, сколько денег выплачено пострадавшим

Глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook напомнила, что без малого прошло полгода после большого потопа на ЮБК. Однако работы по наведению порядка и устранению последствий стихийного бедствия продолжается.

Завершаем работы по расчистке реки Дерекойка в районе кооператива «Хуторок» и улицы Джафера Сейдамета и ее возвращению в родное русло. Напомню, 18 июня из-за обильных осадков Дерекойка и ее левый приток Гува вышли из берегов – пострадали десятки домов. Работы здесь длились почти месяц. И уже завтра река пойдет по своему руслу – там, где она была и должна быть. Сегодня обследовали оба этих участка – очень важно решить вопрос с подъездом для жителей – продумать обустройство мостиков. Также за счёт средств, выделенных министерством транспорта Крыма, расчищаем территорию в районе троллейбусного парка, которую в народе назвали «кладбищем троллейбусов», вывозим весь лишний грунт. Очень хочется вернуть уют этому ялтинскому уголку, а людям – привычную комфортную жизнь, – отметила Павленко.

Глава администрации также рассказала о ходе уборки территории на улице Пальмиро Тольятти.

Продумываем новую схему движения – примерно так, как на улице Чехова. Часть – пешеходная, часть – с односторонним движением в сторону Боткинской. Для экстренных служб – реверсивное. Заезд – со «Спартака». Отправляем сюда кадастровых инженеров и муниципальный контроль – общественные территории не должны быть заняты частными заборами, – сообщила Павленко.

В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений произошло подтопление территории муниципального образования.

По информации Совмина РК, из средств резервного фонда Совета министров Республики Крым были проведены выплаты финансовой помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории муниципального образования. На данный период времени выплачено компенсации:

– по 10 тыс. рублей – 649 чел. (6 490 000 руб.)

– по 50 тыс. рублей – 198 чел. (9 900 000 руб.);

– по 100 000 тыс. рублей – 207 чел. (20 700 000 руб.).

Общая сумма выплат составляет 20 700 000 рублей.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

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