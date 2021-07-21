Полгода прошло — Федеральная целевая программа развития Крыма исполнена только на 37%

Кассовый расход на строящиеся объекты в Крыму по федеральной целевой программе (ФЦП) с начала 2021 года составил более 12 млрд рублей, что составляет 37% от плана. Об этом сообщает министерство строительства РК.

По данным на 8 июля 2021 года, кассовый расход составил 12,9 млрд рублей, что составляет 37,1% от планового показателя на год. Введены в эксплуатацию шесть объектов и мероприятий, — отметили в минстрое.

Из 637 объектов, которые необходимо построить для выполнения ФЦП, готовы 315 стоимостью более 88 млрд рублей. Например, первая очередь канализационно-очистных сооружений Саки готова на 97%, а строительство водовода Феодосия — Судак, запуск которого запланирован на 2024 год, идет с опережением графика.

В реализации 305 объектов, стоимостью 538,7 млрд рублей. Ведутся работы по 48 детским садам на 8 590 мест, стоимость 13,7 млрд руб. и 14 школам на 7 899 мест, стоимость 8,6 млрд руб. Также строится 18 жилых домов для реабилитированных граждан на сумму более 6,5 млрд рублей. Из них к вводу в 2021 году — 1 объект; в 2022 году — 11 объектов; в 2023 году — 5 объектов; в 2024 году — 1 объект. В рамках ФЦП (по данным на июль 2021 года) кассовый расход составил 12 918,3 млрд рублей, что составляет 37,1 % от планового показателя на год. Введены в эксплуатацию в настоящий момент 6 объектов и мероприятий, — сообщили в минстрое РК.